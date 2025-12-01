Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Llega una semana especial con la Copa del Rey de fútbol como protagonista. El miércoles jugarán el Real Murcia y el Cieza, ambos en casa, y el jueves, en el Cartagonova, el FC Cartagena contra el Valencia. Además, regresa el baloncesto masculino con el partido Burgos-UCAM Murcia, y habrá doble compromiso para el Hozono Global Jairis, el miércoles en casa contra el Perfumerías Avenida. Y este mártes, plato fuerte en fútbol sala con el duelo Jimbee Cartagena-ElPozo Murcia.
Lunes, 1 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 14
Rayo - Valencia (Movistar) 21:00
Martes, 2 de diciembre
FÚTBOL: Liga de Naciones, final
España - Alemania (La 1) 18:30
Copa del Rey
Numancia - Mallorca (Movistar) 19:00
Liga EA Sports
Barcelona - Atlético (Movistar) 21:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-ElPozo (LaLiga+) 20:30
Miércoles, 3 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 19
Athletic - Real Madrid (DAZN) 19:00
Copa del Rey
Real Murcia-Cádiz (Movistar) 20:00
CD Cieza-Levante (Movistar) 21:00
Reus FC - R. Sociedad (Movistar) 21:00
Torrent-Real Betis (Teledeporte) 21:00
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Spar Girona (FEB TV) 19:00
Jueves, 4 de diciembre
FÚTBOL: Copa del Rey, 1/32
A. Baleares - Espanyol (Movistar) 19:00
Sabadell - Deportivo (Movistar) 19:00
FC Cartagena-Valencia (Movistar) 21:00
Sant Andreu - Celta (Movistar) 21:00
Viernes, 5 de diciembre
FÚTBOL SALA: Champions, octavos
Jimbee Cartagena-Luxol (UEFA.es) 20:30
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 15
Oviedo - RCD Mallorca (Movistar) 21:00
Sábado, 6 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 15
Villarreal - Getafe (Movistar) 14:00
Alavés - R. Sociedad (Movistar) 16:15
Betis - Barcelona (Movistar) 18:30
Athletic - Atlético (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
UCAM Murcia-Xerez CD 12:00
Yeclano-Jaén 12:00
Malagueño-Minera 18:00
BALONCESTO: Liga Endesa
Burgos-UCAM Murcia (DAZN) 18:00
Liga Femenina Endesa
Cadi La Seu-Hozono Jairis (FEB TV) 19:30
Segunda FEB
Ciudad Molina-Benicarló 19:30
Domingo, 7 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 15
Elche - Girona (Movistar) 14:00
Valencia - Sevilla (Movistar) 16:15
Espanyol - Rayo (Movistar) 18:30
Real Madrid - Celta (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
Antoniano-Lorca Deportiva 12:30
Águilas-La Unión 17:00
Liga F
Alhama ElPozo-Badalona (DAZN) 12:00
