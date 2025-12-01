Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Llega una semana especial con la Copa del Rey de fútbol como protagonista. El miércoles jugarán el Real Murcia y el Cieza, ambos en casa, y el jueves, en el Cartagonova, el FC Cartagena contra el Valencia. Además, regresa el baloncesto masculino con el partido Burgos-UCAM Murcia, y habrá doble compromiso para el Hozono Global Jairis, el miércoles en casa contra el Perfumerías Avenida. Y este mártes, plato fuerte en fútbol sala con el duelo Jimbee Cartagena-ElPozo Murcia.

Lunes, 1 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 14

Rayo - Valencia (Movistar) 21:00

Martes, 2 de diciembre

FÚTBOL: Liga de Naciones, final

España - Alemania (La 1) 18:30

Copa del Rey

Numancia - Mallorca (Movistar) 19:00

Liga EA Sports

Barcelona - Atlético (Movistar) 21:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-ElPozo (LaLiga+) 20:30

Todas las imágenes del Jimbee Cartagena contra el Valdepeñas / Iván Urquizar

Miércoles, 3 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 19

Athletic - Real Madrid (DAZN) 19:00

Copa del Rey

Real Murcia-Cádiz (Movistar) 20:00

CD Cieza-Levante (Movistar) 21:00

Reus FC - R. Sociedad (Movistar) 21:00

Torrent-Real Betis (Teledeporte) 21:00

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Spar Girona (FEB TV) 19:00

Jueves, 4 de diciembre

FÚTBOL: Copa del Rey, 1/32

A. Baleares - Espanyol (Movistar) 19:00

Sabadell - Deportivo (Movistar) 19:00

FC Cartagena-Valencia (Movistar) 21:00

Sant Andreu - Celta (Movistar) 21:00

Viernes, 5 de diciembre

FÚTBOL SALA: Champions, octavos

Jimbee Cartagena-Luxol (UEFA.es) 20:30

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 15

Oviedo - RCD Mallorca (Movistar) 21:00

Sábado, 6 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 15

Villarreal - Getafe (Movistar) 14:00

Alavés - R. Sociedad (Movistar) 16:15

Betis - Barcelona (Movistar) 18:30

Athletic - Atlético (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

UCAM Murcia-Xerez CD 12:00

Yeclano-Jaén 12:00

Malagueño-Minera 18:00

BALONCESTO: Liga Endesa

Burgos-UCAM Murcia (DAZN) 18:00

Liga Femenina Endesa

Cadi La Seu-Hozono Jairis (FEB TV) 19:30

Segunda FEB

Ciudad Molina-Benicarló 19:30

Domingo, 7 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 15

Elche - Girona (Movistar) 14:00

Valencia - Sevilla (Movistar) 16:15

Espanyol - Rayo (Movistar) 18:30

Real Madrid - Celta (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

Antoniano-Lorca Deportiva 12:30

Águilas-La Unión 17:00

Liga F

Alhama ElPozo-Badalona (DAZN) 12:00