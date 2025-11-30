Fútbol
El UCAM cae en Linarejos tras una primera mitad muy decepcionante
Derrota por 2-1 del cuadro universitario ante el Linares Deportivo
El UCAM Murcia volvió a salir de Linarejos con la sensación de haber regalado demasiado. La derrota por 2-1 ante el Linares agrava la situación de un equipo que sigue lejos del nivel esperado y fuera de los puestos de play off. Otra vez, una mala primera parte condenó a los universitarios, incapaces de sostener el ritmo y la intensidad del rival en los momentos clave.
Pese a un inicio correcto, con algo de balón y presión alta, el primer golpe llegó pronto: en el minuto 10, Talaverón firmó el 1-0 en el primer remate entre palos de los locales. A partir de ahí, el UCAM se desdibujó. Ackermann evitó una caída mayor, pero nada pudo hacer cuando Hugo Díaz aprovechó un balón suelto para el 2-0 antes del descanso, un castigo que volvía a poner de manifiesto la fragilidad del equipo.
Tras el descanso, la reacción fue más de orgullo que de fútbol. Los cambios dieron algo de aire y Omar Jaiteh recortó distancias tras un libre directo de Aquino, pero el arreón llegó tarde. Ni siquiera la expulsión de Caramelo, que dejó al Linares con diez durante media hora, fue suficiente para que el UCAM encontrara claridad en los metros finales.
El asedio final murió en intentos aislados sin verdadera convicción. El equipo mostró carácter, sí, pero insuficiente para maquillar una realidad incómoda: al UCAM le falta consistencia, pegada y continuidad. Y así, la lucha por el ascenso directo se sigue alejando.
