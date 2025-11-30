El UCAM busca volver al play off frente al Linares

Al UCAM Murcia le ha tocado montarse en el autocar para desplazarse ante Linares. Los de Germán Crespo visitan la casa del Linares Deportivo (12.00, Football Club), donde buscarán una nueva victoria y volver a sumar tres puntos, como ya hicieron en el derbi ante la Minera. «El Linares es un equipo que compite muy bien, como todos los de esta categoría. Tiene muchas individualidades. Nosotros vamos a intentar hacer mejor, o mejorar las cosas que se hicieron mal el otro día que, a pesar de la victoria, no estamos contentos con la imagen que dimos», comentó Germán Crespo.

El rival del UCAM, el Linares Deportivo, llega al choque tras vencer en su último enfrentamiento, ante el Antoniano. Los de Linarejos quieren volver a sumar una nueva victoria y salir de la undécima posición para acercarse a la zona de play off. No pueden fallar los murcianos ante la ocasión de volver arriba.