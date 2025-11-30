Las rotaciones de Javi Rey en el Cartagena, bajo sospecha

Pese a la victoria del Fútbol Club Cartagena frente al Betis Deportivo, no pasa el conjunto portuario por su mejor momento de juego. Cuando encara la Primera Federación el ecuador de la competición, el equipo del Cartagonova experimenta un pequeño bajón de rendimiento. Tuvo su pico pronto, ganando cuatro partidos de los ocho primeros, pero de las siguientes seis jornadas sólo ha ganado dos y tampoco ha mostrado en ellos su mejor versión. El equipo de Javi Rey parece no evolucionar y desde la parroquia albinegra ya hay quien apunta a las rotaciones como las culpables.

El mes de noviembre no ha sido demasiado positivo para el Cartagena. Lo comenzó con la dura derrota frente al Villarreal B, un equipo teóricamente inferior que se llevó los tres puntos del Cartagonova. Contra el Teruel remontó basando su partido en la solidez y la efectividad como principales argumentos. Mismos aspectos que salvaron al cuadro portuario de empatar o perder en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el pasado viernes. Entre esos dos encuentros, cayó estrepitosamente en el Nou Sardenya (2-0) y empató a nada contra el Eldense en casa.

El bagaje, aunque corto, le ha permitido al Cartagena mantenerse en la zona de playoff. No obstante, parece haber visto limitado su techo a ese objetivo cuando apuntaba a algo más el cuadro blanquinegro. Javi Rey no está preocupado ni por la puntuación de su equipo ni por el rendimiento de las últimas jornadas.

Argumenta el entrenador que sigue estando el Cartagena dentro del ritmo de puntuación que se ha fijado como objetivo para terminar la temporada en los puestos de arriba, aunque tiene que «ganar mucho de aquí al final de la primera vuelta» para cumplir con su premisa. No desvela el número exacto, pero confía en su cálculo. Por otro lado, defiende el orensano que el equipo genera ocasiones de peligro y por eso no se obsesiona con la evidente falta de gol del grupo. Sin embargo, para muchos en la ciudad trimilenaria el análisis va más allá de los puntos cosechados, las ocasiones generadas y los goles marcados. El juego del equipo ha dejado de transmitir confianza cuando más exigente se vuelve la temporada y el problema puede estar en el exceso de cambios en el once.

Movimiento constante

No ha dejado Javi Rey que se asiente ningún once como el ‘titular’ frente a otra segunda unidad que pueda ser considerada como la ‘suplente’. De hecho, nunca ha repetido once de una jornada a la siguiente. Siempre ha introducido el técnico gallego, como mínimo, dos cambios. Eso, en contadas ocasiones, ya que la media de modificaciones es más alta. Aquello que sirvió en un inicio para tener a todo el equipo enchufado, resta ahora coherencia en el fútbol albinegro y acoplamiento.

No fluye el juego de los albinegros porque en el centro del campo falta entendimiento. El que te aportan los minutos de juego. De los centrocampistas del FC Cartagena, sólo Pablo Larrea ha encadenado siete titularidades seguidas hasta que vio cortada su racha el pasado viernes. Ningún otro medio ha disputado más de cuatro partidos seguidos como titular.

En los extremos, también hay un único pilar insustituible que es Kevin Sánchez, que suma 1.004 minutos de los 1.290 disputados hasta el momento. Diego Gómez ha jugado la mitad de los minutos totales con 630; Carlos Calderón se queda en 554; Ander Martín en 408; y Nacho Sánchez no llega a los 400. En el ataque, con sólo dospiezas, Chiki ha jugado mucho más que Alfredo Ortuño y casi nunca lo han hecho juntos.

En el centro de la zaga, no ha tenido más remedio Javi Rey que mantener a Imanol Baz y Rubén Serrano debido a la lesión de larga duración de Marco Carrascal y los dos periodos de baja de un Fran Vélez que entró al once en cuanto estuvo recuperado para recaer de nuevo. Donde sí ha movido el avispero ha sido en los laterales, posición en la que la racha más larga como titular (Marc Jurado) tampoco supera los cinco partidos seguidos.

No tener un ‘once tipo’ ha permitido a Javi Rey mantener más jugadores en dinámica de juego, pero le cuesta al equipo la fluidez y la compenetración que se le presupone a un equipo que lucha por el ascenso. Otros equipos como el Atlético Madrileño, el Europa o el Sabadell cuentan con un equipo titular muy definido. El tiempo dará o quitará la razón al método del entrenador albinegro.