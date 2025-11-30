El recuerdo a Juan Morcillo envuelve la Media Maratón de Cieza

La ciudad de Cieza acogió la la XXXVI Media Maratón Ciudad de Cieza y XVI 11.3K Solidarios 2025 bajo la organización de la Hermandad de Santa María Magdalena con la colaboración del ayuntamiento de Cieza, y bajo la supervisión de los jueces de la FAMU y con La Opinión de Murcia como diario oficial de la prueba en una fría mañana, donde cerca de 600 corredores se daban cita en esta mítica prueba valedera para el circuito de carreras de la Running Challenge de Murcia.

Ha sido sin lugar a dudas una de las ediciones más emotivas que se recuerdan en Cieza, con la proyección de unas imágenes en los prolegómenos de la prueba del malogrado corredor ciezano Juan Morcillo Avilés 'El Seco', fallecido recientemente y asiduo corredor de la prueba. En su memoria se guardó un sentido minuto de silencio por parte de la organización, secundado por el numeroso público que se congregaba en la salida junto a los cientos de corredores. Muchos de los antiguos compañeros de Juan en numerosas carreras no pudieron evitar la emoción, con su mujer e hija en la salida recogiendo una placa de reconocimiento.

La organización, como es habitual en su espíritu de colaboración con diferentes asociaciones, junto con la ya tradicional caminata contra el cáncer, que volvió a elevar el techo de participantes con un nuevo récord y donde todo lo recaudado irá destinado a la investigación de tratamientos contra esta lacra, aportó además un euro de cada inscripción en las pruebas competitivas a la fundación local ASCOPAS.

La multitud se empezaba a poner en marcha por un camino de Murcia abarrotado de público, donde desde los primero metros, el tantas veces campeón de la prueba, Andrés Mico, junto a Aarón Palao, que participaba en los 11K, ponían un ritmo infernal que era difícil de seguir por los seguidores. Tan solo unos problemas físicos hicieron abandonar al ganador de la pasada edición, mientras que Palao llegaba a meta con más de dos minutos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Pero el espíritu de la media maratón de Cieza es algo más que una carrera, es compañerismo, diversión y, sobre todo, superación, viéndose en los corredores a su llegada meta cara de sufrimiento, pero a la vez profunda emoción y agradecimiento a los compañeros de fatiga, que en numerosas ocasiones renuncian a mejoras de tiempo por el mero hecho de ayudar a otro corredor a terminar la prueba y ese, es sin duda, es el mayor triunfo de muchos de los participantes en la ya tradicional prueba ciezana.

Palao y López, ganadores de los 11K

En lo deportivo, los ganadores en los 11K fueron Aarón Palao (38:35), seguido por el local Mario Fernández (40.23) y completando el podio Eduardo Pérez (40:23) en un apretado sprint final; mientras que en el cuadro femenino, la atleta local Purificación López (53:59) fue la vencedora, con María José García (56:09) en segunda posición, y completando el podio Ana Saorín (57:00). El resto de ganadores en las diferentes categorías fueron: en sub-23, Mario Fernández (40.23) y María Martínez (1.02.00); en sénior, Aarón Palao (38.35) y Purificación López (53.59); en M35, José María López (40.25) y María José García (56.09); en M45, Ángel Fernández (40.56) y María Cristina Gardp (1.01.09); en M55, Juan Carlos Bleda (41.26) y Rosa María Lorca (59.27); y en M65, José Francisco Muñoz (57.33) y Liisa Rajala (1.24.17).

Chebii y Marina Martínez, los mejores en la media maratón

En cuanto a la XXXVI Media Maratón Ciudad de Cieza, los campeones fueron John Kurui Chebii (1h.12:30) y la caravaqueña Marina Martínez López (1h.26:40). Alejandro Córdoba (1h.14:02) y Adrián Martínez Cava (1h.16:21) completaron el podio masculino; y en el femenino, tras Martínez, acabaron Ana Isabel Fernández Díaz (1h.31:04) y Marta Madrid Turpín (1h.37:47).

Los ganadores por categorías fueron, en sub-23, José Francisco Ruiz (1.21.03) y Marta Madrid (1.37.47); en sénior, Adrián Martínez (1.16.21) y Marina Martínez (1.26.40); en M35, Javier Pérez (1.22.57) e Irene Quilón (1.40.45); en M40 Jhon Chebii (1.12.30) y Sara Shiri (1.39.24); en M45, Óscar Sanchez (1.16.49) y Ana Isabel Fernández (1.31.04); en M50; Juan Francisco Serrano (1.23.56) y Encarna Ballesteros (1.50.58); en M55, Francisco Antonio Martínez (1.24.36) ; en M60; José Antonio López (1.33.43) y Susana Abad (1.38.21); y en M65, Salvador Martínez (1.31.45).

Sin duda será un día para el recuerdo por lo vivido en Cieza, con la Hermandad de Santa María Magdalena ya trabajando para que la XXXVII edición de la Media Maratón Ciudad de Cieza vuelva con más fuerza, pero con la misma ilusión por ayudar en causas solidarias y hacer de la localidad un referente en cuanto a la organización de carreras.