El Real Murcia, en busca de un salto hacia la parte alta frente al Alcorcón

Se presenta el partido frente al Alcorcón (18.15, LaLiga+) como clave para el Real Murcia. Como todos desde el mal inicio que protagonizó el equipo con Joseba Etxeberria en el banquillo. Para corregirlo llegó Adrián Colunga desde el Imperial y ahora está a punto de convertirse en el segundo mejor recambio de la historia del conjunto grana. Con diez puntos de doce disputados, el exfutbolista le ha cambiado la cara al cuadro murcianista y le ha devuelto la fe en el objetivo. Contra el equipo madrileño tiene la oportunidad el Murcia de dar un salto en la clasificación, con máxima igualdad.

El cuadro de la Nueva Condomina ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Venció al Betis Deportivo (1-2) en el estreno de Colunga y al Nàstic (3-2) en su primer partido en casa. No pudo repetir contra el Teruel (0-0) de nuevo como local, pero hizo bueno el punto venciendo al Antequera (0-2) a domicilio. Esa es la racha que encadena un Real Murcia que antes de lograr este rendimiento no había ganado durante las siete jornadas anteriores.

Igualdad máxima

Este renovación futbolística y mental ha devuelto a la parroquia grana la ilusión por alcanzar los puestos de arriba. De hecho, ahora no se trata de nada descabellado. Con 17 puntos, el equipo murciano tiene a tiro a ocho equipos -entre ellos el Alcorcón- en una clasificación muy apretada a falta de conocer cómo se desarrolla la jornada dominical.

Varios enfrentamientos entre equipos de la zona media dan al Real Murcia la oportunidad de saltar hacia delante. Sin embargo, enfrente estará un Alcorcón que también pelea por el mismo objetivo. Los de Santo Domingo son séptimos con 19 unidades, pero encadenan una racha irregular que mezcla resultados de todo tipo en las últimas jornadas.

El buen inicio de los madrileños le colocó entre los mejores del grupo 2, pero tras las primeras ocho jornadas llegaron las derrotas que se entrelazaron con victorias. Sabadell (0-3), Algeciras (1-0) y Atlético Madrileño (0-1) le han arrebatado los tres puntos, mientras que el Sevilla Atlético (0-0) se llevó uno de Santo Domingo. En las últimas tres jornadas, los de Pablo Álvarez han recuperado un poco las sensaciones ganando al Marbella (1-2) y al Tarazona (1-0).

Enfermería atascada

El aspecto negativo de la previa en clave murcianista está en la enfermería. Hasta seis bajas acumula Adrián Colunga para el partido, las mismas que en la pasada jornada frente al Antequera. Alberto González, Antxón Jaso, Zeka, Moyita, Saveljich y Piñeiro no estarán en la convocatoria. No quiere correr más riesgos el técnico grana ante una semana con tres partidos con la Copa del Rey frente al Cádiz y ante el FC Cartagena de vuelta a la liga. De recuperar a alguno de sus jugadores, podría tener minutos en la competición del ‘K.O’ para aportar de cara al derbi.

En clave alfarera, Pablo Álvarez no podrá contar con Raúl Blanco por lesión, aunque recupera a tres jugadores: Rai Marchán sale de la enfermería y Mariano Carmona y Jordi Pola regresan de cumplir sanción.

Colunga podría partir de inicio con un once muy parecido al de la última jornada o incluso utilizar el mismo dadas las circunstancias. En la defensa, zona más complicada, podrían repetir Jorge García y Héctor Pérez con Mier y Cristo, apercibido, en los laterales de una zaga que vuelve a ser protagonista.

Para el partido, el Real Murcia ha habilitado una promoción de compra de entradas por la que cada tiquet adicional tendrá un coste reducido de cinco euros para abonados. Esta medida trata de incentivar la asistencia al encuentro de público no abonado.