El Real Murcia se aficiona a ganar y da un puñetazo en la clasificación

El 'Efecto Colunga' dura, dura y dura, como las pilas duracell. Quinta jornada del asturiano en el banquillo del Real Murcia y cuarta victoria de los granas, esta vez ante el Alcorcón. Una racha tan increíble -13 puntos de 15- que ha permitido a los murcianistas pasar de estar hundido en la clasificación a mirar directamente a los ojos a la zona de ascenso.

Pero a los resultados sobresalientes se unen las sensaciones cada vez mejores de un Real Murcia que convierte en oro todo lo que toca. Ocurrió en el 1-0, anotado por Real pero con la participación sorpresa de Jorge Sánchez, y sucedió en el 2-0, cuando un disparo de Flakus golpeó en un rival para acabar en la red.

Si hace solo unos días nos echábamos las manos a la cabeza por la falta de efectivos en defensa, ahora el murcianismo se ilusiona con la pareja de zagueros del Imperial -Héctor Pérez y Jorge Sánchez-, este domingo acompañados en bandas por David Vicente y Jorge Mier.

Dos jóvenes futbolistas que no se escondieron, sabiendo reponerse de algunas lagunas que dieron todas las facilidades a un Vladys que perdonó, y que buscaron protagonismo. Se vio en el minuto 37. Cuando el Real Murcia, con momentos de dominio, estaba prácticamente bloqueado en los últimos metros, apareció Jorge Sánchez para adentrarse en terreno desconocido y poner un balón al hueco que por un lado dejó KO a la defensa del Alcorcón y por otro se convirtió en un auténtico regalo para un Juan Carlos Real que no falló ante Ayesa.

Marcaba Juan Carlos Real, que este domingo volvía al once y que solo unos minutos ya había sido cuestionado por la grada, y se adelantaba un Real Murcia que vuelve a demostrar su gran eficacia en el área. Había mejorado el equipo grana en su juego durante algunos tramos, había tenido paciencia para combinar, pero las ocasiones entre los tres palos no aparecían. De hecho, no se recordaba un tiro a puerta antes del gol. Sin embargo, cuando la tuvo, en esta ocasión Real, no falló.

Vladys, un amigo ante Gazzaniga

El que sí falló y mucho fue Vladys. Porque el jugador ucraniano del Alcorcón la tuvo de todos los colores ante Gazzaniga. Cada vez que los madrileños se acercaban a la portería, Vladys destrozaba a la defensa murcianista, pero cuando le tocaba definir, por muy clara que fuera la acción, el delantero no elegía la opción adecuada. Fallos que se convirtieron en un auténtico alivio para los de Colunga, que vivieron minutos de mucho sufrimiento y que en ocasiones no se creían lo que estaba fallando el rival.

Parecía que la varita mágica de Colunga no solo afectaba a los suyos. Parecía que el 'Efecto Colunga' también paralizaba al rival. Porque las cuatro clarísimas del Alcorcón no entraron, en cambio, a la primera, el Real Murcia se adelantaba en Nueva Condomina, un gol de Juan Carlos Real que cargaba de moral a los murcianistas, que poco después tuvieron el segundo en una gran combinación entre Juan Carlos Real y Pedro Benito que Palmberg enviaba fuera por muy poco.

No supo sentenciar el Real Murcia en el final de la primera parte y pudo perder su ventaja en el inicio de la segunda. Porque tras el descanso fue el Alcorcón el que volvió a llegar con comodidad, aunque, para suerte de los locales, volvió a fallar en la definición. Y cuando parecía que iba a tocar sufrir, cuando Colunga movía el banquillo en busca de un poco de oxígeno -saltaban al campo Bustos y Ekain-, el Real Murcia volvió a demostrar que está en estado de gracia.

De rebote

Insistieron David Vicente y Flakus por la derecha hasta que encontraron un hueco para que el esloveno golpease a puerta, con la suerte de que el esférico tocaba en Iván Pérez para envenenarse dirección a la red.

Las ocasiones que hasta hace un mes se fallaban, las ocasiones que siempre acababan en contra, ahora siempre son favorables a los murcianistas.

El 2-0 fue prácticamente un golpe mortal para el Alcorcón. Quitando una acción en la que los madrileños pidieron penalti y que el colegiado dijo que no había nada tras la revisión, el tiempo fue pasando con el Real Murcia teniendo muy controlado el partido. Incluso para tener más posesión, Colunga apostaba por Isi Gómez, que entraba en lugar de Flakus, quedando Ekain como hombre más adelantado.

Sin portería a cero

Parecía que el marcador no se iba a mover, pero a dos minutos del final, el Alcorcón consiguió meter miedo a los granas. En una acción a balón parado, Iván Pérez ganaba a la defensa grana para batir a Gazzaniga y complicar la vida a los murcianistas en esos minutos finales.

Supo sufrir el Real Murcia para confirmar su victoria en Nueva Condomina, un Real Murcia que encadena ya cinco jornadas sin perder, cuatro de ellas ganando. Y el premio se ve en la clasificación. Está todo tan igualado que los granas empezaban la jornada con un punto sobre el descenso y la puede acabar en puestos de play off. Porque si el Teruel pierde en el último choque dominical ante el líder, el Real Murcia dormirá esta semana en el quinto puesto. Todo buenas noticias cuando la siguiente cita será el derbi regional frente al FC Cartagena.