Bádminton
El Nacional sub-23 de bádminton se cierra hoy en Cartagena
Cartagena está acogiendo desde el viernes y hasta hoy el Campeonato de España sub-23 de bádminton, donde se han dado cita los mejores jugadores del país. Después de celebrarse ayer los cuartos de final y las semifinales, esta mañana se decidirán los títulos. En individual femenino, las protagonistas de la lucha por el oro serán Cristina Teruel e Inés Costero; en individual masculino, Alejandro Pérez y Mario Rodríguez; en dobles, en hombres, Marcos García e Iván Torre se enfrentarán a Alejandro Gallego y Gonzalo Isabel; y en mujeres, Sonia Martínez-Cristina Teruel contra Rocío Martín-Jana Villanueva. Este Nacional es el primero de los dos que acoge el Pabellón Municipal Wssell de Gimbarda, puesto que el próximo viernes 5 de diciembre arrancará el correspondiente a la categoría sub-13, donde estará el reciente medallista en sub-11 Markel López, joven jugador de San Pedro del Pinatar.
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid
- Richard Gere y miles de 'seres de luz' iluminan la Navidad en Murcia
- El 'doble' de Richard Gere en Murcia revoluciona la Arrixaca en su visita al hospital
- Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Murcia estrena su kilómetro cero del deporte con la apertura de Decathlon en Gran Vía