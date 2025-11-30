El Nacional sub-23 de bádminton se cierra hoy en Cartagena

Cartagena está acogiendo desde el viernes y hasta hoy el Campeonato de España sub-23 de bádminton, donde se han dado cita los mejores jugadores del país. Después de celebrarse ayer los cuartos de final y las semifinales, esta mañana se decidirán los títulos. En individual femenino, las protagonistas de la lucha por el oro serán Cristina Teruel e Inés Costero; en individual masculino, Alejandro Pérez y Mario Rodríguez; en dobles, en hombres, Marcos García e Iván Torre se enfrentarán a Alejandro Gallego y Gonzalo Isabel; y en mujeres, Sonia Martínez-Cristina Teruel contra Rocío Martín-Jana Villanueva. Este Nacional es el primero de los dos que acoge el Pabellón Municipal Wssell de Gimbarda, puesto que el próximo viernes 5 de diciembre arrancará el correspondiente a la categoría sub-13, donde estará el reciente medallista en sub-11 Markel López, joven jugador de San Pedro del Pinatar.