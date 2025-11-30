La Minera se lleva el derbi y ‘se carga’ al técnico del Yeclano

El Ángel Celdrán acogió un duelo de enorme trascendencia para dos equipos murcianos llamados a competir en la zona alta y que, sin embargo, llegaban inmersos en una preocupante racha negativa. Tanto la Deportiva Minera como el Yeclano Deportivo sabían que el choque tenía tintes de punto de inflexión, y el guion confirmó esa sensación: triunfo por 1-0 de los cartageneros, malas noticias para el conjunto del Altiplano y cambio inmediato en su banquillo. Iván Martínez ha dejado de ser el técnico del Yeclano en una decisión que ha anunciado el club unos minutos después del final del choque.

La Minera, dirigida por Checa, firmó un partido muy serio y mostró la misma solidez que se veía en las últimas semanas, pero sin cometer errores puntuales. Fue mejor durante gran parte de la primera mitad, interpretando con más claridad lo que pedía el duelo y acumulando las mejores ocasiones. La más destacada llegó tras una gran jugada de Álex Macías por la izquierda, cuyo centro dejó a Omar Perdomo en una posición inmejorable para abrir el marcador. Sin embargo, Borja Martí emergió con una intervención salvadora, una parada de reflejos “casillescos” que evitó un gol cantado.

El Yeclano, que jugó con su segunda equipación blanca, apenas logró inquietar a Álex Lázaro en los primeros 45 minutos. Solo en el tramo final del periodo apareció tímidamente por el área local, sin generar una amenaza real. La sensación al descanso era de control minero, aunque sin la eficacia suficiente.

Omar Perdomo presionado por Fadel / Loyola Pérez de Villegas

La segunda parte mantuvo un desarrollo similar. El equipo cartagenero siguió sumando aproximaciones y encontró espacios en varias transiciones que desbordaron a un Yeclano falto de frescura y continuidad en su juego. El gol terminó llegando en una de esas acciones rápidas: Javi Vera culminó la jugada con un remate certero con la pierna derecha para firmar el 1-0 que a la postre sería definitivo.

A partir de ahí, el Yeclano trató de adelantar líneas y empujar en los minutos finales, pero lo hizo más con corazón que cabeza. No logró generar ocasiones de peligro ni poner en aprietos a una Minera que defendió con rigor y madurez, consciente del valor de un triunfo que corta de raíz una racha de cinco partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas.

El pitido final dejó dos lecturas opuestas. En el Llano del Beal, alivio: la Minera suma tres puntos balsámicos que la vuelven a acercar a la pelea por la parte alta. En Yecla, preocupación y una reacción inmediata: el equipo cae a posiciones de play out y atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. La directiva del cuadro azulgrana tiene ahora el reto de elegir a su sustituto.

El choque, importante para ambos y disputado con la intensidad propia de dos equipos regionales con aspiraciones similares, termina así marcando un antes y un después en la temporada. Mientras la Minera mira con optimismo el futuro inmediato, el Yeclano debe reconstruirse desde el banquillo para no perder el tren de los objetivos marcados en verano.