Meritorio empate del Águilas FC en Huelva para seguir líder

Un empate en el Nuevo Colombino ha sumado el Águilas FC que le sirve para mantenerse líder, en una clasificación que se aprieta en exceso, puesto que equipos como La Unión y Lorca Deportiva, próximos rivales de los costeros, llevan las últimas semanas sumando victorias que los ha situado a solo un punto del equipo de Adrián Hernández, que en Huelva tiró de oficio y apenas pasó apuros, sabiendo solventar bien los arreones de los onubenses, incluso, aunque fueron pocas, supieron crear ocasiones. El miedo a fallar y la falta de arriesgar en los dos equipos, se tradujo en un partido muy disputado, pero poco atractivo, a penas un par de ocasiones para cada equipo, siendo la incertidumbre del marcador lo que llevo en los últimos minutos del partido a los locales a encerrar a los jugadores del Águilas en su área, sin que encontraran la forma de poner en aprietos a Salcedo.

En la primera entrega ninguno de los dos equipos quiso arriesgar, con controlar el centro del campo y que los rivales no llegarán con claridad al área rival, se daban por satisfechos, de ahí que apenas hubiera ocasiones de gol en la primera parte, de hecho, hubo que esperar a cuarto de hora para apuntar la primera, que fue de los jugadores de Adrián Hernández, Fer Martínez servía al espacio a José Más quien llegaba ante el portero lorquino Jero Larios quien evitó el gol de los costeros. Unos minutos después, entre Javi Pedrosa y Fer Martínez realizan una jugada que es desbaratada al entrar al área local por Villegas quien impidió que la jugada llegará a zonas de peligro ante su portería. Replicaba los locales, que algo tenían que mostrar en un partido que apenas inquietaron a Salcedo, lo hacían con un lanzamiento lejano de Domínguez que salía por encima del larguero. Antes del descanso, un centro al área visitante, despejó de puños Salcedo, quedando el balón para Paolo, quien enviaba el esférico por encima del larguero.

Johan Terranova, lateral del Águilas FC / Prensa Águilas FC

La segunda parte tuvo algo de más ritmo y velocidad de balón, pero sin ocasiones, sobre el cuarto de hora los jugadores del Decano dieron un paso adelante y encerraron a los de Adrián Hernández, lo que llevó al técnico costero a mover el banquillo, obligado también por la lesión de Antonio Sánchez, entrando Kevin Manzano y el goleador Chris Martínez. Movimientos que sirvió para neutralizar el acoso de los locales, pasando a buscar a los arietes Kevín Manzano y Chris Martínez, a través de Javi Soto que se posiciona de enganche con ellos. El partido transcurría sin ver las áreas, tan solo en los últimos minutos y por la incertidumbre del marcador, el encuentro subió en interés, con los del decano volcado en el área de Salcedo que contenían muy eficientemente la defensa costera. Llegando al final con un empate sin goles, que mantiene una jornada más a los de Adrián Hernández en lo más alto de la clasificación.