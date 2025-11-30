Mari Romero gana el IBF Latino con una mano rota

La boxeadora murciana Mari Carmen Romero, conocida como Maribicho, se proclamó campeona del título IBF Latino en un combate épico celebrado en Almería, consolidando aún más su posición como una de las grandes figuras del boxeo femenino español.

La púgil de Puerto Lumbreras, con un palmarés que ya incluye tres campeonatos de Europa, un campeonato de España, un campeonato del Mundo de Muay Thai y varias disputas por títulos mundiales, volvió a demostrar por qué es una deportista admirada por su valentía, resistencia y mentalidad competitiva.

El combate por el cinturón IBF Latino fue especialmente duro y físico. En el segundo asalto, Romero sufrió una fractura en la mano, una lesión que habría obligado a muchos boxeadores a abandonar. Sin embargo, Mari Carmen continuó los diez asaltos completos, soportando el dolor, manteniendo la estrategia y convirtiendo la adversidad en motivación para imponerse finalmente a su rival. Una victoria que eleva aún más la dimensión de su gesta.

“Ha sido una de las peleas más duras de mi carrera. En el segundo asalto noté que la mano se había roto, pero no podía rendirme. Este título significa demasiado. Estoy muy feliz y muy orgullosa del trabajo realizado”, declaró Romero tras la pelea.

Próximo objetivo: el título Silver del WBC

Tras esta impresionante victoria, Mari Carmen Romero tiene ya en su horizonte el siguiente gran desafío: la disputa del cinturón Silver del WBC (Consejo Mundial de Boxeo), uno de los títulos de mayor prestigio internacional.

En los próximos días, Romero deberá someterse a valoración médica para conocer el alcance exacto de la lesión y determinar los plazos de recuperación antes de iniciar la preparación para esta nueva cita mundialista.

Una carrera marcada por la fortaleza

La boxeadora murciana, que nunca ha ocultado su pasión por este deporte y su disciplina férrea, afirma que este nuevo título es un impulso para seguir creciendo: “Ni un día de descanso. Esto no para. Quiero seguir haciendo historia”.