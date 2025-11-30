Fútbol
Un Lorca en racha recibe al colista Malagueño
El club lorquino quiere llenar el Artés Carrasco con entradas a precio reducido
El Lorca Deportiva recibe hoy (12:00 horas) al Atlético Malagueño en el Artés Carrasco. Los números dicen que el equipo lorquino es el favorito, ya que ocupa la quinta posición, a tres puntos del líder, mientras que el filial malacitano es el colista con una sola victoria.
El club de la Ciudad del Sol sigue haciendo campañas para llevar gente a las gradas. Esta vez, además de que los socios y menores de doce años tienen la entrada gratis, el precio es de solo dos euros, por lo que es muy posible que registre el récord de asistencia de público de esta temporada.
Todo ello espoleado por la trayectoria impensable pero real de los blanquiazules, quienes suman siete partidos sin perder, los seis últimos con victorias. El técnico, Sebas López, sigue intentando que sus jugadores huyan de la euforia. «Primer objetivo, sumar los cuarenta y dos puntos», repite. Aunque tiene a algunos jugadores con problemas físicos, la enfermería se está quedando vacía.
