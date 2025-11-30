El Lorca Deportiva sufre pero suma la séptima victoria consecutiva

El Lorca Deportiva sufrió mas de lo previsto para ganar al colista del grupo, el Atlético Malagueño, pero sumó la octava jornada sin perder y la séptima victoria consecutiva. Los locales fueron los justos vencedores ya que dispusieron de las mejores ocasiones, pero los demasiados minutos de la segunda parte en los que sestearon les pudo costar un disgusto. Para nada empaña la impresionante racha del conjunto de Sebas López que sigue instalado en la zona alta de la clasificación a un punto del líder. El Lorca Deportiva jugará el próximo domingo a las 12:30 en Lebrija ante el Antoniano . La mejor entrada se registró en las gradas del recinto lorquino con la mitad del aforo completo. Las medidas que están llevando a cabo la directiva local junto a la buena trayectoria del equipo está haciendo que muchos aficionados que estaban durmiendo, estén regresando al Artés Carrasco.

El técnico, Sebas López, realizó dos cambios con respecto al once de las últimas jornadas. Continuó con la política de rotación en la portería. En esta ocasión, el entrenador aguileño decidió que el joven Fran Arbol fuera el titular. La otra novedad fue la presencia de Alex Peque en lugar del lesionado, Acevedo. Con todo, enfrente estaba el colista del grupo, el Atlético Malagueño, el equipo mas goleado del grupo. Los jugadores del equipo local salieron decididos a por su rival desde el pitido inicial. Demostraron hambre de seguir ganando y quisieron enseñar su autoridad apenas puesto el balón en movimiento. Mucha presión en el medio campo para que los visitantes no tuviera el balón. Internadas por los costados y llegadas al área. Así, llegó el minuto doce donde el Lorca Deportiva abrió el marcador. Internada de Alex Peque, centro al segundo palo y allí en bullense, el lateral zurdo, Morros, de cabezazo perfecto, marcó un golazo. Segundo en su cuenta, en la presente campaña. No marcan los delanteros, pero si lo hacen los defensas.

El ritmo bajó, pero el control siempre lo tenia el Lorca. Los visitantes demostraron el motivo de su clasificación. Muy inocentes, apenas llegaron a la meta de Fran Arbol. Los lorquinistas tenían el balón, querían elaborar sin prisas, jugaban a favor del crono. En el minuto veinticuatro, Willy pudo marcar el segundo pero su disparo salió fuera por poco. De una forma tímida se acercó el conjunto visitante al portal loca. Un disparo lejano de Santaella, lo atajó con seguridad Fran Arbol. Un lanzamiento lejano del lateral derecho, Jaime Escobar, salió fuera por poco. Fútbol control del equipo lorquino quien sin esforzarse demasiado, iba por delante en el marcador. Tampoco es que mereciera el segundo, pero si la victoria. Era superior a su rival. Se animó un poco la cosas en los últimos minutos del primer tiempo. Gabri pudo marcar pero repelió Cespedes. El meta malacitano evitó el segundo a cabezazo de Sergi. En los instantes finales, el Lorca buscó ampliar el marcador pero se llegó al descanso con ventaja mínima del Lorca Deportiva.

El Lorca Deportiva celebra su séptima victoria de manera consecutiva / Prensa Lorca Deportiva

El técnico visitante, Francisco Bravo, movió ficha y su equipo cambio la cara en el inicio del segundo tiempo. Los malacitanos se subieron a las barbas de los locales ya que estos salieron excesivamente confiados. Nada que parecerse al inicio del partido. Los visitantes empezaron a creérselo ya que los locales habían sufrido una transformación. A los nueve minutos empataron la contienda ante el asombro de los numerosos aficionados. En una acción sin aparente peligro, Rafita conectó un disparo que sorprendió a Fran Arbol. Este evitó un disgusto mayor ya que a los setenta minutos realizó una buena intervención a remate de Ibón.

Los locales entraron en una fase de despropósitos. Los jugadores blanquiazules empezaron a tener demasiada ansiedad y ello favorecia al colista del grupo que seguía asustando mas por errores garrafales de los defensores del Lorca que por aciertos de ellos mismos. Sebas López tardó demasiado en realizar los cambios a tenor de como lo estaban haciendo algunos de sus jugadores. A falta de diez minutos dio entrada a Juan Hernández y Dani Albiar y el Lorca empezó a llegar otra vez con claridad a la meta de Céspedes. Hernández la tuvo con apenas un minuto en el campo, pero respondió el meta visitante con una gran intervención. Los locales se volcaron sobre la meta visitante asumiendo muchos riesgos atrás. Sestearon casi toda la segunda mitad y en los últimos minutos quisieron hacerlo todo. Dani Albiar y Naranjo pudieron dar el segundo gol su equipo.

El tanto de la victoria se palpaba y llegó casi en el último suspiro. Falta que ejecutó Juan Hernández cerca de la frontal del área, repelió Céspedes y Alvaro Martínez empujó a la red.Los seis minutos de tiempo añadido fueron un suplicio para los aficionados locales los cuales mostraron su júbilo cuando el colegiado decretó el final del partido.