Izan Almansa brilla en el claro triunfo de España

Cuando España peor lo estaba pasando en el primer cuarto y era dominada por Georgia, Chus Mateo dio entrada en pista al murciano del Real Madrid Izan Almansa. Y el joven pívot se convirtió en uno protagonista en el segundo triunfo de combinado nacional en su camino hacia del Mundial de 2027. Con él en la pista, España sumó 32 puntos más que los georgianos. Su defensa fue sobresaliente, pero también su aportación en ataque, con 12 puntos (4 de 6 en tiros de dos y 4 de 4 en tiros libres), además de capturar 9 rebotes, tres de ellos en ataque, y dar una asistencia en 28:23 minutos -el que más jugó-. Con 24 puntos de valoración, fue el mejor jugador de España en este apartado.

El combinado dirigido por Chus Mateo, en el sexto partido con la selección absoluta del murciano, sufrió al principio. Se vio sorprendido por una Georgia que entró con más energía al encuentro, que llegó al final del primer cuarto con ventaja en el marcador (19-22) después de disfrutar de una renta de nueve puntos. Pero después, en el segundo cuarto, llegó la reacción de los españoles, que remontaron un 21-27 en contra para llegar al descanso con 47-33. Tras el paso por los vestuarios, España no se vio inquietada en ningún momento por su rival y se mantiene al frente de la clasificación de su grupo.