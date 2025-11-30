Un Hozono Jairis corto de efectivas, ante un reto de altura

El Hozono Global Jairis, tras su triunfo la semana pasada en la pista del Ensino Lugo y la derrota el jueves en la EuroCup Women contra el Lublin, se reencuentra esta mañana (11:00 horas, Teledeporte) con su afición en el primero de los tres duelos de Liga Femenina Endesa que serán claves para que las alcantarilleras puedan estar en la fase final de la Copa de la Reina. Hoy le toca enfrentarse al Perfumerías Avenida Salamanca de Anna Montañana, un equipo que después de un mal inicio de temporada, ha remontado el vuelo ganando sus dos últimos encuentros. Después, el miércoles, de nuevo en Alcantarilla, recibirá al líder, el Spar Girona, mientras que el domingo tendrá un rival, sobre el papel, de menos exigencia, el Cadi La Seu.

Bernat Canut, entrenador del Hozono Jairis, no podrá contar de nuevo con Kendra Cherry. Además, el club anunció ayer que la croata Andrijana Cvitković ha sido cortada. La jugadora ya no estuvo ni en Lugo ni en Lublin, cerrando así su etapa en Alcantarilla con un pobre balance de 2,5 puntos anotados en seis partidos. Por tal motivo, el club se ha lanzado de nuevo a sondear el mercado. En la primera ocasión sustituyó a la italiana Marzia Tagliamento, que no llegó a jugar ni un partido oficial por lesión, por Kendra Cherry, que poco después de llegar también entró en la enfermería. Y ahora busca una jugadora interior para reemplazar a Cvitković. «Hace días que no somos ni nueve ni diez entrenando, se nos está quedando la plantilla un poco corta y, aunque el club tiene la ambición de ampliarla, esto lleva un tiempo y en medio hay muchos partidos, viajes y fatiga», explicó sobre la situación el preparador catalán.

El partido de hoy será especial para la granadina Belén Arrojo, que fichó el pasado verano por el club salmantino tras pasar tres campañas en Alcantarilla, aunque en la última estuvo inédita por una grave lesión que sufrió en los play off por el título del curso anterior. El Perfumerías ya no domina el baloncesto femenino español como antaño. Su presupuesto se ha reducido. Ahora es un equipo más terrenal, pero igualmente complicado. La pívot Andrea Cave está siendo su referencia anotadora, con 14,6 puntos y 8 rebotes por jornada. Ivana Martín, recuperada tras una lesión, Andrea Vilaró, Nicole Meyers, Claudia Sorinao, Laura Spreafico y Sade Zellous conforman la base sobre la que se asienta el juego de Anna Montañana, otra ex del Jairis.

«Es un buen equipo, que además, ha recuperado a Iyana, por lo cual estoy muy contento porque, además de una grandísima jugadora, es una gran persona a la que tengo mucho aprecio. Corren muy bien la pista, con jugadoras que postean bien, pero también con gente que les abre muy bien el campo y vertical, con liderazgo como la capitana Andrea Vilaró», declaró sobre el rival Bernat Canut, quien considera que «más allá de cómo defendamos a una jugadora, es importante que tengamos claro el plan de partido para defender el colectivo. Estamos en un momento en el que el equipo necesita apoyo externo y no hay nada mejor que jugar en casa para ello», terminó diciendo.