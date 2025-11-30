La garra del Hozono Global Jairis no basta para doblegar al Avenida

No bastó, no fue suficiente, llegó tarde la garra y las ganas del Hozono Global Jairis para darle la vuelta al partido, y no solo al duelo contra el Perfumerías Avenida Salamanca, sino a todas las circunstancias adversas que tuvo el equipo de Alcantarilla esta jornada en la Liga Femenina Endesa. Los viajes y el cansancio físico que ello acarrea, la falta de rotaciones, una mala noticia personal que afectó a Walker… todo ese potaje unido a una Iyana Martín excelsa (20 puntos), una gran estratega como Anna Montañana, y la falta de acierto en el triple provocara que el ansia de las murcianas no bastara para doblegar a un Avenida serio, eficaz y contundente (65-70).

Vonleh tira del equipo en el primer cuarto

Y es que el guisado comenzó a cocinarse a fuego lento. El ritmo del primer cuarto fue anodino, ya que ambas plantillas no estaban en sus mejores condiciones, aunque para las charras había algún ingrediente más en la despensa con la que cocinar el triunfo. Cada cocinero tenía sus armas y sus contras. Con eso, las decanas tuvieron que tirar de otra receta para ofrecer competitividad. Así fue como la joven Vonleh apareció en las cocinas del Fausto, con una Ayuso que le servía balones en la pintura, y la rookie fue comiéndose a sus rivales en la zona. Sus puntos mantuvieron una regularidad anotadora en un primer acto que acabó muy igualado (19-18).

Un segundo cuarto para el Avenida

El Jairis tuvo que tirar de los tarros pequeños, donde están las mejores esencias, y con Mataix, Prieto, Ayuso o Lou López en pista pudo darle algo más de marcha a un partido tranquilón. Así, tras dos canastas seguidas de la base alicantina, las locales consiguieron un mayor rédito, cinco puntos (23-18). Montañana metió a Zellou para dar guerra en el dentro-fuera. La receta le salió bien. El Avenida volcó el partido (26-29) Y es que, con tanta igualdad, cualquier ventaja, aunque mínima en el tiempo de cocinado, iba ser fundamental para marcar el ritmo. Con ello y con los diez primeros puntos en la cuenta particular de Martín, las charras consiguieron un +4 al descanso (30-34).

El Avenida se escapa en el tercer cuarto

Fue tras el descanso cuando Iyana Martín empezó a mostrar por qué es una estrella Michelín del baloncesto. Su descaro se puso de manifiesto guisando un partido a su gusto, con los sabores y olores que le apetecían en el momento preciso. Como pinche tuvo a una Soriano que le guardó la mesa cuando tomó algún respiro. Y ahí también fue cuando el triple salmantino también funcionó, mientras que el Jairis no encontró ese ingrediente en su muestrario. De este modo, el Avenida se sirvió un +9 (32-41) y aunque reaccionó Ayuso, en ese miniduelo entre las bases internacionales, cebando de balones a Vonleh, no era bastante para saciar la escasez de anotación de las chicas de negro, que llegaron a ponerse a tres (38-41). Pero el Avenida sacó otro de sus platos fuertes, y desde el triple volvió a frustrar la ansiada remontada local. Soriano, Spreafico o Martín pusieron fuego, sal y puntos para conseguir una nueva máxima (40-49) que mantuvo hasta el final del tercer cuarto (47-54).

Sin gasolina tras empatar el marcador

Se les quemaba el potaje a las chicas de negro. La falta de refresco empezó a pasar factura a la corta plantilla de Canut. Pero la voluntad de las de Alcantarilla iba a obrar una diminuta alquimia. En ese momento, Ayuso comenzó a comerle la tostada a Martín para echar un poco de garra a ese guiso que llegó a su punto máximo de ebullición cuando Lou López igualó el choque en las postrimerías (61-61). Pero el dulce bocado lo dio Martín con un triplazo y una dirección de juego que facilitó el acierto de Djabil y Cave para mandar el partido a Salamanca. Por suerte, la derrota de Gernika deja a las murcianas todavía en puestos de Copa. Sin embargo, la plantilla corta hace que los objetivos del Jairis pudieran amargarse.

Ficha técnica

CB Hozono Global Jairis: Ayuso (16), Alarcón (2), Lou López (6), Walker, Vonleh (12) -cinco inicial-; Prieto (12), Mataix (10) y Massey (7).

Perfumerías Avenida Salamanca: Spreafico (5), Martín (20), Vilaró, Djaldi (10), Cave (12) -cinco inicial-; Soriano (8), Arrojo (2), Zellous (5) y Meyers (8).

Marcador cada cuarto: 19-18, 30-34, 47-54 y 65-70.

Árbitros: García León, Baena Criado y López Lecuona.

Cancha: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla. 1.000 espectadores.