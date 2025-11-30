Baloncesto
España se mide a Georgia en Tenerife con Izan Almansa
El combinado nacional se enfrenta a Georgia
Europa Press
La selección española masculina de baloncesto, con el murciano Izan Almansa, afronta hoy ante Georgia (19:45, Teledeporte) en Tenerife su segundo partido de la fase de clasificación para el Mundobasket de Catar 2027, que supondrá el debut en tierras españolas del seleccionador, Chus Mateo, y en el que los internacionales tratarán de dar continuidad a la victoria del pasado jueves en Dinamarca. ‘La Familia’ inició el camino hacia la cita catarí con un triunfo frente al combinado danés (64-74) que ofreció, además, el debut soñado a Chus Mateo en un duelo donde Almansa estuvo en pista casi 16 minutos. El triunfo en tierras danesas permite a España situarse en el segundo puesto del Grupo A con los mismos puntos (2) que la líder Ucrania y con uno más que las otras integrantes, Dinamarca y Georgia; los tres primeros clasificados lograrán el billete para la segunda y última fase de clasificación.
