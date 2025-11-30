España, a cuartos de final invicta en la fase de grupos del Mundial femenino

La selección española de fútbol sala femenino, con la muleña Noelia Montoro, cerró la fase de grupos del primera Campeonato del Mundo femenino con una goleada (0-7) ante Canadá, partido donde la murciana dio una asistencia de gol y marcó el que cerró la cuenta. Mañana lunes, en cuartos de final, le espera Marruecos, un combinado al que derrotó durante la preparación. El choque se disputará a las 13:30 horas y se podrá ver a través de Teledeporte. Las otras eliminatorias de cuartos son Argentina-Colombia, Portugal-Italia y Brasil-Japón. De este último duelo salrá el rial de España, en caso de ganar a Marruecos, en las semifinales que se disputarán el próximo viernes en Manila.

España arrancó la fase de grupos con un triunfo ante Tailandia (5-2), mientras que en la segunda jornada derrotó a Colombia (5-1). Por tanto, llega a las eliminatorias por el título como invicta y con solo tres goles encajados. «Nos esperan unos cuartos de final bastante duros, con lo que hay que pensar en ello y estar lo mejor preparadas posible. Llegamos con confianza. Hemos marcado muchos goles y hemos encajado pocos, que es lo que buscamos. Va a ser un rival complicado, pero vamos a trabajar bien», destacó la seleccionadora Claudia Pons, quien añadió que «el balance no podía ser mejor. Era uno de los objetivos, acabar primeras, hacer buen juego y, sobre todo, tener claro que esto es un Mundial y que trabajamos para generar confianza».