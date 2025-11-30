Tres tristes empates: el Real Madrid de Xabi Alonso sigue dando pasos hacia atrás

Vallecas, Elche y Girona. Tres salidas consecutivas (y aún queda una cuarta, Bilbao el miércoles) fijaba el calendario liguero del Real Madrid para este tramo de temporada y las ha resuelto con tres tristes empates. Seis puntos perdidos que provocan que ya haya desaparecido el colchón de puntos con el que salió del clásico del Bernabéu. El Barça ya es líder, con un punto más que los blancos, dos más que un sorprendente Villarreal y tres más que un Atlético cuyo horroroso arranque de curso ya nadie recuerda.

Los números recientes confirman que este Real Madrid no arranca, que incluso da pasos para atrás el proyecto de Xabi Alonso, que cada jornada que pasa tiene menos certezas y más dudas. Un portero como Courtois y dos atacantes como Mbappé y Vinícius son oro, pero nadie levantó un imperio sin un ejército organizado. "Hemos estado cerca", se consolaba el técnico.

Thibaut Courtois durante el Girona - Real Madrid. / Joan Monfort / AP

Las dudas de Xabi Alonso

Xabi Alonso parece en las últimas semanas, más o menos desde que Bellingham regresó del quirófano, un jugador de tangram. Coge las piezas de su centro del campo y las va moviendo de todas las maneras posibles a ver si alguna de ellas encaja en el cuadrado. Pero hasta ahora no lo ha conseguido, lo que sin duda refuerza su creencia de que le falta un mediocentro generador de juego.

Como quiera que el club rechazó su súplica, mientras Zubimendi ponía rumbo al Arsenal, Alonso continúa con sus probaturas fallidas. En Montilivi acostó a Valverde como extremo derecho y emparejó a Bellingham con Tchouaméni, como pareja de mediocentros, con Arda Güler actuando de mediapunta. A ver si así...

Xabi Alonso y Míchel se abrazan durante el Girona - Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

El papel de Trent

Pero así, tampoco. Trent puede ser una buena solución para generar juego desde la posición de lateral, que es precisamente la función que le hizo una estrella en el Liverpool, pero el inglés sigue siendo un cuerpo extraño y tímido en este equipo. Es entendible, el chico necesita un periodo de adaptación, pero Xabi Alonso necesita soluciones inmediatas.

En la primera parte, además del gol anulado a Mbappé por mano, la única ocasión clara del Real Madrid fue un cabezazo de Militao que Gazzaniga atajó con un paradón. Que el mayor peligro blanco llegara a partir de una anomalía, la incorporación de un central al área, resume la falta de eficacia del fútbol madridista.

Sin noticias de Bellingham

Bellingham deambulaba por el campo, como si no tuviera claras cuáles eran sus funciones ni en defensa ni en ataque, y Valverde apenas sumaba desde el costado derecho, pero el sacrificado para invertir el rumbo fue, de nuevo, el eslabón más débil de la cadena trófica del vestuario: Arda Güler.

Jude Bellingham, durante el Girona - Real Madrid. / Siu Wu / EFE

Entró Camavinga en su lugar en el descanso, músculo por creatividad en un equipo que no encontraba ni profundidad, ni desmarques, ni triangulaciones, ni situaciones de superioridad... Curioso. La segunda parada de Gazzaniga en el partido también iba a ser a un cabezazo de Militao en otra incorporación sorpresiva al área.

Vinícius saca la cara

La irreverencia de Vinícius fue el único recurso, además del central brasileño, que encontró el Real Madrid, entre otras cosas porque era el único atacante que activaba la velocidad de crucero. Él provocó el penalti que permitió al equipo blanco empatar el duelo y a Mbappé seguir engordando sus escandalosas cifras anotadoras: ya lleva 23 goles.

Y hasta ahí llegó el Madrid, porque tampoco dio la sensación de que Alonso ayudara demasiado desde el banquillo. Veía el guipuzcoano que los centros al área hacían sufrir al Girona, pero no sacó a su delantero centro (Gonzalo) hasta el minuto 90. Y lo hizo en el lugar de Alexander-Arnold, el jugador más dotado para colocar buenos centros. Rodrygo, que no marca desde marzo, salió antes que él. Porque Alonso no encuentra el juego, pero tampoco el equilibrio entre mantener en calma a un vestuario de estrellas mientras busca soluciones tácticas adecuadas. Mal asunto.