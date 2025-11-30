Derbi de urgencias entre Minera y Yeclano en el Ángel Celdrán

La mañana de este domingo (12:00 horas,Webdirecto.com) ofrece un derbi regional cargado de necesidad en el Ángel Celdrán. Deportiva Minera y Yeclano se miden en un momento delicado para ambos, inmersos en sus peores rachas de la temporada y con la obligación de reaccionar antes de que el bache se convierta en problema mayor.

La Minera, que llegó a liderar la clasificación hace apenas unas semanas, atraviesa un desplome de resultados inesperado. El conjunto de Checa encadena tres derrotas consecutivas y no saborea la victoria desde el 19 de octubre, cuando superó a La Unión (1-0). Solo ha sumado un empate y cuatro derrotas, una secuencia que ha empujado al cuadro rojillo hasta la duodécima posición.

La directiva minera mantienen intacta la ambición de mirar hacia arriba y ya se han activado movimientos de mercado para revertir la situación. El primero, la incorporación del extremo Pitu, recientemente desvinculado del Melilla y que apunta a reforzar la creatividad minera en el mes de enero.

El panorama en el Yeclano Deportivo no es mucho más halagüeño. Los de Iván Martínez encaran la cita tras dos derrotas consecutivas que les han hecho perder varias posiciones en la tabla. Más allá de los resultados, preocupa el bajón en el juego, con un equipo menos fluido, menos vertical y alejado de la versión sólida que había mostrado hace dos semanas.

Por todo ello, el duelo de hoy tiene un componente doble: emocional y clasificatorio. Ganar permitiría a ambos romper una dinámica negativa y, además, acercarse de nuevo a los puestos nobles. Una victoria serviría para espantar dudas; una derrota puede abrir un escenario inquietante para cualquiera de los dos.

Este será, además, el segundo enfrentamiento oficial entre Minera y Yeclano en lo que va de temporada. El precedente inmediato se remonta al 31 de agosto, en la final autonómica de la Copa Federación, donde ganaron los locales por 2-1.