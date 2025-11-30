David Moral y Raquel Muñoz, los más rápidos en El Algar

La diputación cartagenera de El Algar se volvió a lanzar a la calle para celebrar la séptima edición de la Carrera y Marcha Urbana Mueve la Vida, organizada por el Club Trail Running Algar y la Asociación Española Contra el Cáncer que tiene como principal objetivo fomentar la actividad física y apoyar la lucha contra el cáncer.

El atleta del UCAM Cartagena David Moral (16:41) y Raquel Muñoz Gil (22:15) fueron los triunfadores de una jornada fresca pero apacible. El campeón masculino estuvo acompañado en el podio por Juan Inglés Frutos (17:17) y Ramón Navarro (17:18); y en el femenino, segunda fue Sandra Rodríguez Sánchez (22:48), y tercera, María José González Bermúdez (22:59).

Por categorías, Germán Gutiérrez Garcia y Raquel Muñoz fueron los campeones en Master 40; los hermanos Mario y Ainhoa Pesquer Catalayud, en sub-16; e Inmaculada Pagán y David Moral, en senior. Además, también se celebró una marcha con una alta participación.