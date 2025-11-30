Carreras populares
David Moral y Raquel Muñoz, los más rápidos en El Algar
La Carrera y Marcha Urbana Mueve la Vida, a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, llega a su séptima edición
La diputación cartagenera de El Algar se volvió a lanzar a la calle para celebrar la séptima edición de la Carrera y Marcha Urbana Mueve la Vida, organizada por el Club Trail Running Algar y la Asociación Española Contra el Cáncer que tiene como principal objetivo fomentar la actividad física y apoyar la lucha contra el cáncer.
El atleta del UCAM Cartagena David Moral (16:41) y Raquel Muñoz Gil (22:15) fueron los triunfadores de una jornada fresca pero apacible. El campeón masculino estuvo acompañado en el podio por Juan Inglés Frutos (17:17) y Ramón Navarro (17:18); y en el femenino, segunda fue Sandra Rodríguez Sánchez (22:48), y tercera, María José González Bermúdez (22:59).
Por categorías, Germán Gutiérrez Garcia y Raquel Muñoz fueron los campeones en Master 40; los hermanos Mario y Ainhoa Pesquer Catalayud, en sub-16; e Inmaculada Pagán y David Moral, en senior. Además, también se celebró una marcha con una alta participación.
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid
- Richard Gere y miles de 'seres de luz' iluminan la Navidad en Murcia
- Dos mujeres sorprenden a un albañil 'desnudo y excitado' en su piso de alquiler de Murcia
- El 'doble' de Richard Gere en Murcia revoluciona la Arrixaca en su visita al hospital
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Nonduermas suspende la Navidad: 'No hay ánimos, las obras del AVE han reventado el pueblo
- Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia