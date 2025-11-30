Ya se conocen los precios para el derbi FC Cartagena-Real Murcia del 8 de diciembre

Ya se conocen los precios de las entradas para el derbi regional que el FC Cartagena y el Real Murcia disputarán el próximo 8 de diciembre en el Cartagonova a partir de las 18.15 euros.

Desde este mismo lunes ya estarán a la venta las localidades en las taquillas del Cartagonova. Por su parte, los aficionados del Real Murcia que quieran estar en el duelo de la ciudad portuaria deberán adquirir sus entradas a través del propio club grana.

Este domingo ha sido cuando se han conocido oficialmente los precios fijados por el FC Cartagena. Después de varios días de rumores entre los aficionados, los abonados del club albinegro tendrán que pagar entre 15 y 22 euros, dependiendo de la zona del campo en la que tengan sus butacas. Por su parte, para el público general las localidades costarán entre 25 y 45 euros -precios infantiles desde 10 euros-.

Los abonados de fondo pagarán 15 euros, los de la zona lateral tendrán que abonar 20 y los de la tribuna, 22. Los niños de entre 3 y 14 años con carné accederán por 10 euros.

Por su parte, para el público en general los precios son de 25 en fondos, 40 en lateral y 45 en tribuna.

Según informa la entidad cartageneristas, los asientos de los abonados se reservarán hasta el viernes 5 de diciembre a las 20.00. Pasada esa fecha, los asientos se liberarán.

La venta en el Cartagonova comenzará este mismo lunes. El horario es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. También se podrán adquirir de forma online a través de la web del club albinegro.

25 euros la entrada visitante

A los que le tocará rascarse el bolsillo será a los aficionados del Real Murcia. El FC Cartagena, que ha reservado todo el fondo norte para los seguidores granas que se desplacen al Cartagonova, ha decidido elevar el precio de la entrada visitante hasta los 25 euros. Esas entradas las gestionará el propio club grana, que ya ha informado que comenzará a venderlas desde este mismo lunes a las 10.00, pero solo se hará de forma presencial.

Habrá que ver cómo responde la Federación de Peñas del Real Murcia, que en otras ocasiones se había negado a organizar desplazamiento si el precio de las localidades superaba los 15 euros.

Traslado de abonados

Por otro lado, al dejar libre el fondo norte para los aficionados del Real Murcia, el FC Cartagena informaba que los abonados que tengan sus butacas en esa zona podrán sacar sus localidades a 15 euros en el fondo sur o en la zona lateral.

Por otro lado, el club ya en manos de Alejandro Arribas, también ha lanzado un 2x1 para los aficionados albinegros que compren su entrada para el derbi. Así podrán conseguir también una localidad para el duelo frente al Juventud Torremolinos, último del 2025 para los de Javi Rey.