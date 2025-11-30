El Betis gana con autoridad un derbi con final accidentado

El Betis, con goles de Pablo Fornals y de Sergi Altimira, se ha llevado un tenso derbi en casa del Sevilla (0-2), que terminó con uno menos por la expulsión de Isaac Romero antes de que el partido se detuviese durante más de un cuarto de hora por el lanzamiento de objetos desde la grada, en una decimocuarta jornada de LaLiga .

Tras una semana de mucha tensión, el Ramón Sánchez-Pizjuán mostró a dos equipos con excesivo respeto, centrados en no cometer errores, en una primera mitad sin apenas ocasiones, con Pablo García, por el bando verdiblanco, y José Ángel Carmona y Djibril Sow, por el nervionense, tratando de sorprender desde lejos.

Aunque eran los de Matías Almeyda los que más conseguían jugar en campo rival, la oportunidad más clara de los primeros 45 minutos fue para el conjunto bético; en el minuto 38, Odisseas Vlachodimos sacó una mano providencial para frenar a un Abde que se plantó en el uno contra uno, y Pablo Fornals no acertó en el rechace.

Fue el centrocampista castellonense, precisamente, el que logró desequilibrar la balanza del derbi a la vuelta de vestuarios, en una jugada iniciada con un pase largo de Álvaro Valles en la que Baptiste Mendy se duerme y pierde el balón en campo propio; Fornals se lo roba y, tras recortar a dos defensas en el área, define al primer palo para evitar la estirada de Vlachodimos (min.54).

El guardameta griego apareció poco después para evitar el segundo de Pablo García, y Almeyda no tardó en dar entrada a Alexis Sánchez e Isaac Romero para tratar de responder. Sin embargo, la sentencia verdiblanca llegaba de nuevo de las botas de Fornals, que sacó córner que Sergi Altimira, muy solo en el segundo palo, mandó al fondo de la red (min.68).

Los de Manuel Pellegrini perdonaron el tercer tanto en el 71 en una acción en la que Abde se equivocó al ceder el esférico al 'Cucho' Hernández, y Akor Adams contestó en la más clara para los sevillistas de la segunda parte regateando a Valles antes de que Marc Bartra frustrase el gol.

En el 84, la desesperación del cuadro local se hacía patente después de que Isaac Romero viese la roja directa por una falta por detrás sin balón sobre Valentín Gómez, y solo unos minutos más tarde, en el 88, Munuera Montero detenía el encuentro durante más de 15 minutos por el lanzamiento de objetos desde uno de los fondos, con una botella a punto de impactar en Valles. El choque se reanudó sin incidentes, pero el marcador no se movió.

El triunfo afianza al Real Betis en la quinta plaza con 24 unidades, cuatro de renta sobre el primero de los aspirantes a meterse en Europa. Mientras, el Sevilla (16) encaja su quinta derrota en los últimos seis partidos ligueros y agrava su crisis, aunque continúa a cinco puntos tanto de los puestos continentales como de la zona de quema.