El Águilas defiende ante el Recreativo el liderato

El cuadro costero llega al Nuevo Colombino (12.00, Football Club) con la intención de mantener el liderato del Grupo IV de Segunda Federación, convencidos de que su momento de juego le puede afianzar entre los mejores de la categoría. Visita al Recreativo, un equipo que ha tenido una semana muy convulsa tras la destitución de su anterior entrenador Pedro Morillas y la salida de algún miembro del cuerpo técnico; además de la llegada al banquillo en vísperas del partido, este jueves, de Arturo García ‘Arzu’.

El entrenador murciano, Adrián Hernández, tiene prácticamente a toda la plantilla disponible, salvo el centrocampista Aitor, que no ha viajado al estar sancionado y el ariete Seth Vega, quien se lesionaba de su rodilla el pasado miércoles y está pendiente de las oportunas pruebas para conocer el alcance de la lesión. Retorna al equipo Keita después de cumplir un partido de sanción.