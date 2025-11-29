La nueva era del FC Cartagena empieza con triunfo

Durante la semana más complicada e importante del Fútbol Club Cartagena a nivel institucional, también le salió cara en el césped al conjunto albinegro. El pasado miércoles se confirmaba ese acuerdo definitivo para la transferencia del cien por cien de las acciones del club desde la propiedad, Duino Inversiones, hasta la posesión de Alejandro Arribas. En el primer partido con el nuevo propietario llegó la victoria que se había resistido en los últimos dos partidos.

Empieza el Cartagena con victoria su nueva era, después de diez años de gestión de Felipe Moreno y Paco Belmonte. En la práctica, no ha cambiado nada. Quizás sí lo ha hecho en la mentalidad, donde gana mucha confianza el equipo cartagenerista una vez se ha solucionado el dilema en los despachos. Centrado únicamente en el fútbol, Javi Rey sólo tuvo que gestionar detalles inherentes al juego.

En ese aspecto, sabía lo que se iba a encontrar el entrenador albinegro en Sevilla. Avisó en la previa del potencial bético. De su velocidad en los extremos. De su «buen pie» y del enorme abanico de posibilidades de un Javi Medina que cuenta con 35 futbolistas en el segundo equipo de una cantera potente de nuestro país. Todos estos aspectos se vieron reflejados sobre el encharcado césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Tanto fue así, que el Betis Deportivo, colista del grupo 2 de Primera Federación, fue mejor que el quinto clasificado durante muchas fases de partido. Por su velocidad, calidad y diversidad. Aún sabiéndolo, poco pudo hacer un Javi Rey que no contaba con Nil Jiménez en la convocatoria. Nacho Martínez sufrió a la espalda contra un Iker Amores que sustituyó a Antonio Toral.

Sí lo pudo prever el técnico gallego en el doble pivote, donde introdujo a Pablo de Blasis junto con Edgar Alcañiz. El argentino estuvo muy impreciso en el pase y perdido en su posición. Se vio superado por el ritmo contragolpeador del rival y no aportó control del juego en su partido número 500 como profesional.

En ataque, faltó fluidez. Volvió Kevin y volvió la verticalidad, pero la pólvora volvió a mojarse. Luismi, a excepción del gol, no fue desequilibrante. Chiki no recibió balones y Carlos Calderón simplemente cumplió. El balón parado fue determinante. Lo defendió bien el Cartagena y lo atacó mejor. Creó peligro en los córners cuando no supo hacerlo con su juego y marcó a raíz de una falta.

Al final, este aspecto le concede al Cartagena tres puntos de oro que recuperan moral antes del choque copero contra el Valencia y el derbi frente al Real Murcia, que ya no puede salir del Cartagonova por delante en la tabla. Se queda momentáneamente tercero con 23 puntos el cuadro albinegro y ya prepara una semana muy exigente.

Inicio expectante

Una vez más fuera de casa, el FC Cartagena no tuvo el mejor inicio de partido. Aunque se acercó a la meta rival en el primer minuto a balón parado, aspecto en el que falló constantemente el filial bético, esa fue su única acción en campo contrario durante el primer tramo del encuentro. La mejor presión del Betis comenzó a generarle problemas a los albinegros desde el inicio y fue un problema al que no supo ponerle solución el Cartagena.

En los primeros diez minutos, el único equipo que había disparado fuera y a puerta era el Betis. Borja Alonso pisando área por la izquierda, Antonio Toral con un centrochut y Destiny muy fuerte desde lejos. Lucho García se mantuvo firme para mantener el empate.

En el minuto diez, el cuadro local sufrió un importante contratiempo. El exmurcianista Antonio Toral se tuvo que retirar lesionado de cierta gravedad tras un giro sobre sí mismo que le generó una inestabilidad en la rodilla. Iker Amores, que entró en su lugar, fue uno de los jugadores más activos del filial verdiblanco, generando las ocasiones posteriores.

Aunque estaba peor en el partido, se pudo adelantar el Cartagena en botas de Luismi al cuarto de hora. Kevin condujo una contra con ventaja, abrió a la izquierda para el mediapunta y este chutó flojo a las manos de Manu cuando tuvo tiempo para colocarla con el interior de su pie derecho. Fue la mejor del primer tiempo, aunque tuvo alguna más el cuadro portuario por demérito de los locales.

Sólo con los saques de esquina supo el Cartagena generar peligro ante el desorden bético. Sobre el ecuador del primer tiempo, un córner al corazón del área permitió el remate completamente sólo de Chiki, pero la poca precisión invitó a Serrano a meter la cabeza en el área pequeña, también sin acierto, y en fuera de juego. A la media hora, y tras otro intento con intención de Ginés Sorroche, Kevin la volvió a tener de semichilena tras un córner. La sacó bajo palos un zaguero.

El primer tiempo murió entre el descontrol y las imprecisiones en los dos equipos. Destacó el desacierto de un Pablo de Blasis perdido sobre el terreno de juego y sobrepasado por el ritmo de un partido de contragolpes. En el cómputo global, el Betis fue mejor con siete disparos por los cuatro del Cartagena. No obstante, ninguno mereció el gol.

Tras el descanso, quiso cambiar de actitud el cuadro portuario con unas primeras acciones muy verticales, pero no terminó de carburar. Volvió a crecer el filial verdiblanco y casi marca el primero en un tiro lejano de Sorroche que se envenenó tras tocar en De Blasis. Lucho realizó la parada del partido para sacar un balón que se colaba. Cuando más lejos parecía el tanto del Cartagena, llegó el 0 a 1 que decidió el encuentro. Cómo no, a balón parado.

En una peligrosa falta cerca de la media luna, Nacho Martínez hizo gala de su gran golpeo y la puso ajustada al palo largo del portero. Llegó justo Manu para pararla en la línea, pero dejó el rechace muerto en el área pequeña. Allí apareció Luismi para meter la puntera y superar al meta por debajo de las piernas.

Se probó el entrenador a falta de veinte minutos con una revisión por posible penalti sobre De Blasis que no apreció así el colegiado Daniel Miranda. Chiki pudo ampliar la ventaja en la siguiente acción y Javi Rey movió el banquillo con Nacho Sánchez, que no aportó demasiado. También entraron Ander, Fidalgo,Diego Gómez y Larrea para aportar piernas frescas.

El partido agonizaba con un Cartagena bien ordenado y un Betis que se volcaba sin acierto. Los últimos intentos los solventó Lucho García con más o menos complicación hasta que el colegiado señaló el final. Tres puntos muy importantes en la segunda victoria fuera de casa del conjunto del Cartagonova.