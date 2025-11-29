José Moreno y Piedad Quesada ganan la Falco Trail 2025

José Moreno y Piedad Quesada se coronaron los reyes de la Falco Trail 2025, una prueba que se ha convertido en un referente a nivel nacional y que reunió a más de un millar de corredores aceptaron el reto de volver a convertir a Cehegín en la capital del trail. El exigente trazado llevó a los participantes por las espectaculares Sierras del Quípar y Burete, combinando deporte y naturaleza en un entorno único.

En la ultratrail, de 71 kilómetros, Moreno, que pertenece al club cartagenero Mudos Trail, cruzó el arco de meta en 8h.46:42. En segunda posición llegó Sergio García, de Demecasas Pasico a Pasico Orihuela (9h.02:28), mientras que la tercera plaza fue para Sergio Luis Tejero, de Rivera de Cervera (9:04:23).

En féminas, la victoria fue para Piedad Quesada, del Bastitania, que cruzó la línea de meta en 11h.13:50. La segunda plaza fuera para una corredora de la Región, María Cánovas. del Alhama Coym (11h.32:18), mientras que la tercera posición fue para Ana Cristina Constantín, del Club Alpino Benalmádena (12h.02:10).

Sisco Díaz y Marta Esteban, en los 47K

En la distancia de 47 kilometros (maratón trail), la victoria fue para Sisco Díaz Pozo, del Roller Masters La Unión, que pasó por línea de meta en 5h.08:58. La segunda posición se la adjudicó David Roldán, del Trail Albacete (5h.16:14), completando el podio Aarón Romaguera, del Apat Lorca Cumpliendo Sueños (5h.35:06).

En féminas llegó en primer lugar Marta Esteban, del Serrano Club Atletismo, con un registro de 6h.21:08, seguida de la lorquina María Victoria Soler, del Porsche (7h.07:34), mientras que la tercera posición fue para Silvia Martínez, del Corretrail Cuenca (7h.50:29).

Media maratón: Juan Martín y Denise Zacco

La tercera categoría fue una media maratón de 22 kilómetros, donde la victoria fue para Juan Martín, del ADA Abarán, que invirtió un tiempo de 2h.21:35. En segundo lugar quedó Cristian Rico, del Roller Masters (2h.26:17), y el tercer puesto fue para Juan Bautista Fernández, de La Sima Trail Running (2h.27:41).

En féminas subió a lo más alto del cajón Denise Zacco, del Zena Runners ASD, que realizó un tiempo de 2h.41:22, completando el cajón Lorine Guardia, del Antony Triathlon (3h.07:37) y Clara Pérez, del 100% Trail Murcia (3h.16:26).

Así se ha vivido la Falco Trail 2025 de Cehegín (zona de meta II) / Enrique Soler

La promo, para Adrián Giménez y Alba Martínez

La última modalidad que acogió esta edición 2025 de la Falco Trail fue la promo de 11 kilómetros de distancia, donde la victoria fue para Adrián Giménez, del Diego Team (56:28), seguido de Juan Fernández, del CA Ciudad de Mula (1h.00:59) y de Pedro Juan Abril, del Comn Murcia (1h01:15).

En féminas, la victoria fue para Alba Martínez, del GS Venta La Rata (1h.15:25), seguida de Lorena Pérez (1:18:15) y de Nuria Durán, del Club PBF Endurance (1h.19:30).

La Falquito y momentos emotivos

La jornada incluyó la Falquito, una prueba para los más pequeños que convirtió la FalcoTrail en una auténtica fiesta familiar, con animación, actividades y música en directo en la línea de meta. Además, la prueba mantuvo su compromiso social: durante toda la jornada se llevó a cabo la campaña de donación de médula ósea ‘Un Trail por la Vida’, y lo recaudado en la Falquito se donará a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).

La montaña siempre deja momentos inolvidables, como el homenaje que le hicieron al tristemente fallecido Óscar Hernández. Su mujer, Salomé, entró en la línea de meta arropada por todos sus compañeros. También el caso de Gema López, que desde que su hermano tuvo que dejar el trail debido a la enfermedad que padece, ella corre por él.