Fútbol sala
El Jimbee sigue atascado como visitante y solo puede empatar ante O Parrulo
El resultado de 2-2 deja un sabor agridulce para el cuadro cartagenero que no supo mantener la ventaja de dos goles
Pablo Ramírez, con un doblete, protagonista
El Jimbee Cartagena salió de A Malata con un empate (2-2) que sabe a poco por la forma en la que se desarrolló el encuentro. El conjunto de Duda volvió a tropezar lejos del Palacio en un encuentro que controló durante buena parte del primer tiempo, en el que llegó a mandar por 0-2 y en el que tuvo opciones de sentenciar. Pero, una vez más, la falta de contundencia a domicilio castigaron a un equipo que ya acumula dos meses sin ganar en liga fuera de casa, desde aquel triunfo en Córdoba el 28 de septiembre.
El arranque, sin embargo, invitaba al optimismo. El Jimbee Cartagena saltó a pista con ritmo, orden y personalidad, imponiendo su plan ante un O Parrulo crecido por su extraordinaria temporada. La recompensa llegó en el minuto 9: una transición vertiginosa de Juninho, que rompió líneas con potencia, acabó en una asistencia milimétrica para Pablo Ramírez. El pívot malagueño definió con la izquierda para firmar el 0-1 y confirmar el buen inicio.
Pudo reaccionar rápido el equipo gallego, favorecido por una acción polémica. Una mano de Cortés en el área, tras un balón rebotado, terminó siendo penalti tras la revisión del vídeoarbitraje. Pero apareció Chemi, que volvía a la que fue su casa durante tres temporadas, para agigantarse en el lanzamiento de Penezio. El mazarronero repelió el disparo con lo que pudo, en una intervención tan meritoria como peculiar. Del posible 1-1 se pasó, acto seguido, al 0-2: Tomaz apareció por el carril diestro y asistió de nuevo a un inspirado Pablo Ramírez, que se giró con maestría e introdujo el balón ajustado al palo. Un tanto de pívot puro que parecía encarrilar el partido.
Pero O Parrulo no es la revelación de la temporada por casualidad. Antes del descanso, Santa Cruz recortó distancias en una acción revisada también por el vídeoarbitraje, devolviendo emoción a un duelo que el Jimbee no terminaba de cerrar. Ese gol cambió el guion.
En la reanudación, los locales dieron un paso al frente. El Jimbee perdió fluidez, perdió metros y perdió control. A mitad del segundo acto llegó el castigo definitivo: una conducción errática de Fran Cortés en campo propio terminó en una pérdida que Penezio aprovechó para sellar su particular revancha y convertir el 2-2. Quedaba partido, pero ninguno de los dos equipos quiso exponerse en exceso. Ni Duda ni Gerard Casas apostaron por el portero-jugador y el choque derivó en un intercambio de ataques posicionales sin demasiada mordiente.
El empate deja al Jimbee con una sensación amarga: otro desplazamiento sin victoria, otro partido en el que los fallos propios pesan más que los aciertos y esa sensación de irregularidad en liga. El martes llega el derbi ante ElPozo Murcia, el encuentro más esperado de la temporada y una cita que el conjunto cartagenero afrontará obligado a reencontrarse con su mejor versión, pero con la confianza de saber que en los días marcados en rojo la suele sacar. Un triunfo el martes no solo pondría pie y medio en la Copa, sino que permitiría recortar distancia con el líder.
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- Directo | Sigue el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia con Richard Gere y la Fundación Aladina
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- Un accidente entre dos camiones obliga a cortar la autovía y causa atascos kilométricos para entrar a Murcia
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Bolaños se lleva un repaso en Murcia por parte de los jueces: 'No nos vendas el relato de que somos unos privilegiados