El Jimbee sigue atascado como visitante y solo puede empatar ante O Parrulo

El Jimbee Cartagena salió de A Malata con un empate (2-2) que sabe a poco por la forma en la que se desarrolló el encuentro. El conjunto de Duda volvió a tropezar lejos del Palacio en un encuentro que controló durante buena parte del primer tiempo, en el que llegó a mandar por 0-2 y en el que tuvo opciones de sentenciar. Pero, una vez más, la falta de contundencia a domicilio castigaron a un equipo que ya acumula dos meses sin ganar en liga fuera de casa, desde aquel triunfo en Córdoba el 28 de septiembre.

El arranque, sin embargo, invitaba al optimismo. El Jimbee Cartagena saltó a pista con ritmo, orden y personalidad, imponiendo su plan ante un O Parrulo crecido por su extraordinaria temporada. La recompensa llegó en el minuto 9: una transición vertiginosa de Juninho, que rompió líneas con potencia, acabó en una asistencia milimétrica para Pablo Ramírez. El pívot malagueño definió con la izquierda para firmar el 0-1 y confirmar el buen inicio.

Pudo reaccionar rápido el equipo gallego, favorecido por una acción polémica. Una mano de Cortés en el área, tras un balón rebotado, terminó siendo penalti tras la revisión del vídeoarbitraje. Pero apareció Chemi, que volvía a la que fue su casa durante tres temporadas, para agigantarse en el lanzamiento de Penezio. El mazarronero repelió el disparo con lo que pudo, en una intervención tan meritoria como peculiar. Del posible 1-1 se pasó, acto seguido, al 0-2: Tomaz apareció por el carril diestro y asistió de nuevo a un inspirado Pablo Ramírez, que se giró con maestría e introdujo el balón ajustado al palo. Un tanto de pívot puro que parecía encarrilar el partido.

Pero O Parrulo no es la revelación de la temporada por casualidad. Antes del descanso, Santa Cruz recortó distancias en una acción revisada también por el vídeoarbitraje, devolviendo emoción a un duelo que el Jimbee no terminaba de cerrar. Ese gol cambió el guion.

Fran Cortés, en una acción del partido / Zerant Focus

En la reanudación, los locales dieron un paso al frente. El Jimbee perdió fluidez, perdió metros y perdió control. A mitad del segundo acto llegó el castigo definitivo: una conducción errática de Fran Cortés en campo propio terminó en una pérdida que Penezio aprovechó para sellar su particular revancha y convertir el 2-2. Quedaba partido, pero ninguno de los dos equipos quiso exponerse en exceso. Ni Duda ni Gerard Casas apostaron por el portero-jugador y el choque derivó en un intercambio de ataques posicionales sin demasiada mordiente.

El empate deja al Jimbee con una sensación amarga: otro desplazamiento sin victoria, otro partido en el que los fallos propios pesan más que los aciertos y esa sensación de irregularidad en liga. El martes llega el derbi ante ElPozo Murcia, el encuentro más esperado de la temporada y una cita que el conjunto cartagenero afrontará obligado a reencontrarse con su mejor versión, pero con la confianza de saber que en los días marcados en rojo la suele sacar. Un triunfo el martes no solo pondría pie y medio en la Copa, sino que permitiría recortar distancia con el líder.