El Jimbee Cartagena visita a la revelación de la temporada

El Jimbee Cartagena afronta esta tarde (18.30 horas, LaLiga+), en Ferrol, una de esas salidas que tienden a marcar el pulso competitivo de un equipo. Los de Duda visitan a un O Parrulo que se ha convertido en la gran revelación del curso. El recién ascendido, convertido en un bloque fiable y descarado bajo la dirección de Gerard Casas, ha irrumpido con fuerza en la Primera División y se ha instalado, por méritos propios, en la zona noble de la clasificación.

El conjunto gallego llega a la cita en su mejor momento: tres victorias consecutivas, seis triunfos en total, un único empate y solo cuatro derrotas para acumular 19 puntos que lo mantienen en la sexta posición. La última muestra de su crecimiento fue el triunfo por 3-5 en Tudela ante Ribera Navarra. Hoy O Parrulo sueña con clasificarse para la Copa de España.

Enfrente tendrá a un Jimbee Cartagena que regresa a la competición doméstica tras cumplir con autoridad en Malta (1-9 al Luxol St. Andrews) en la ida de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League. Sin embargo, el regreso a la Liga coincide con un examen exigente y necesario. El cuadro portuario encadena dos tropiezos en las últimas jornadas. El más doloroso fue el 3-4 ante Valdepeñas en el Palacio de los Deportes, que les ha apartado provisionalmente de la pelea directa por el liderato. ElPozo, ahora mismo primero, mantiene siete puntos de ventaja sobre los cartageneros.

La misión es clara: proteger la tercera posición y tal vez convertir en matemática una clasificación para la Copa de España que ya la tiene de manera virtual. Un triunfo en Ferrol permitiría al Jimbee llegar al derbi del martes ante ElPozo Murcia con la moral reforzada y la sensación de haber dejado atrás la minicrisis doméstica. Ese partido, marcado en rojo en el calendario por su carga emocional, podría acercar a los de Duda a la cabeza.

El duelo llega con un condicionante evidente: el larguísimo desplazamiento desde Cartagena hasta Ferrol, un viaje que siempre deja huella a nivel físico y mental. Aun así, el técnico brasileño podrá contar con prácticamente todo su arsenal. Solo Renato, fichado este verano y aún recuperándose de su lesión de larga duración que tuvo en su primer encuentro, permanece fuera de combate. El resto de la plantilla está a disposición para un encuentro que exige máxima intensidad y concentración desde el primer minuto. En un pabellón que vive ilusionado el regreso de su equipo a la élite, el Jimbee Cartagena deberá imponer su ritmo y pegada para evitar que O Parrulo le sorprenda.