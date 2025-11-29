Fútbol sala
El Jimbee Cartagena visita a la revelación de la temporada
Los de Duda visitan a un O Parrulo con el derbi ante ElPozo en el horizonte
El Jimbee Cartagena afronta esta tarde (18.30 horas, LaLiga+), en Ferrol, una de esas salidas que tienden a marcar el pulso competitivo de un equipo. Los de Duda visitan a un O Parrulo que se ha convertido en la gran revelación del curso. El recién ascendido, convertido en un bloque fiable y descarado bajo la dirección de Gerard Casas, ha irrumpido con fuerza en la Primera División y se ha instalado, por méritos propios, en la zona noble de la clasificación.
El conjunto gallego llega a la cita en su mejor momento: tres victorias consecutivas, seis triunfos en total, un único empate y solo cuatro derrotas para acumular 19 puntos que lo mantienen en la sexta posición. La última muestra de su crecimiento fue el triunfo por 3-5 en Tudela ante Ribera Navarra. Hoy O Parrulo sueña con clasificarse para la Copa de España.
Enfrente tendrá a un Jimbee Cartagena que regresa a la competición doméstica tras cumplir con autoridad en Malta (1-9 al Luxol St. Andrews) en la ida de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League. Sin embargo, el regreso a la Liga coincide con un examen exigente y necesario. El cuadro portuario encadena dos tropiezos en las últimas jornadas. El más doloroso fue el 3-4 ante Valdepeñas en el Palacio de los Deportes, que les ha apartado provisionalmente de la pelea directa por el liderato. ElPozo, ahora mismo primero, mantiene siete puntos de ventaja sobre los cartageneros.
La misión es clara: proteger la tercera posición y tal vez convertir en matemática una clasificación para la Copa de España que ya la tiene de manera virtual. Un triunfo en Ferrol permitiría al Jimbee llegar al derbi del martes ante ElPozo Murcia con la moral reforzada y la sensación de haber dejado atrás la minicrisis doméstica. Ese partido, marcado en rojo en el calendario por su carga emocional, podría acercar a los de Duda a la cabeza.
El duelo llega con un condicionante evidente: el larguísimo desplazamiento desde Cartagena hasta Ferrol, un viaje que siempre deja huella a nivel físico y mental. Aun así, el técnico brasileño podrá contar con prácticamente todo su arsenal. Solo Renato, fichado este verano y aún recuperándose de su lesión de larga duración que tuvo en su primer encuentro, permanece fuera de combate. El resto de la plantilla está a disposición para un encuentro que exige máxima intensidad y concentración desde el primer minuto. En un pabellón que vive ilusionado el regreso de su equipo a la élite, el Jimbee Cartagena deberá imponer su ritmo y pegada para evitar que O Parrulo le sorprenda.
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- Decathlon inaugura esta tarde su nueva tienda en el centro de Murcia con Alejandro Valverde
- Bolaños se lleva un repaso en Murcia por parte de los jueces: “No nos vendas el relato de que somos unos privilegiados”