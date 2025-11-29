ElPozo salva los muebles con un empate agónico

ElPozo Murcia solo sacó un empate ante Jaén (2-2), frente al que frenó su espectacular racha de victorias en casa. Los murcianos arrancaron con mucha energía el encuentro, pero el cuadro jienense supo sobreponerse e igualar la intensidad del ritmo. Fueron los propios murcianos los que se adelantaron en el marcador, con gol de Álex García, pero rápidamente, Espíndola puso las tablas en el luminoso. En el segundo tiempo se cambiaron las tornas. Riquelme consiguió empalar un balón caído del cielo y poner por delante a los suyos. Era el turno de ElPozo, de remar, y así hizo. David Álvarez volvió a aparecer para darle un punto a los suyos. Siguen sin conocer la derrota en once encuentros, pero suma su segundo empate consecutivo.

ElPozo volvía a su pabellón con la única intención de sumar tres puntos importantísimos ante Jaén. Sobre todo, después del empate ante Palma, y siendo el siguiente partido el derbi ante el Jimbee el martes. Los jienenses querían salir de Murcia con los aires crecidos.

El arranque del partido fue muy enérgico para el cuadro de Josan González. Los murcianos saltaron con un ritmo apoteósico, buscando mandar desde bien temprano. Sabían que si querían hacerse con el partido, no podían ir a medio gas, y tenían que ir con todo lo que tenían para sorprender y someter a su rival.

Gracias a ese buen comienzo, los murcianos asaltaron el marcador. Álex García, que está en un gran estado de forma, fue el autor del primer tanto de los de Josan González. El pívot llegó hasta el costado derecho, haciendo que el meta rival saliese de su arco, y con una vaselina perfecta, mandó el cuero al fondo de la red.

Espíndola, un portero que logra el empate

Con el paso de los minutos, el Jaén se fue metiendo en el partido, logrando igualar la contienda. Espíndola, el meta rival y ex de ElPozo, fue el que puso las tablas en el marcador. El arquero salió de su área conduciendo el balón, y cuando pasó la medular del rectángulo, no lo dudó dos veces y armó el disparo. El lanzamiento fue directo al fondo de las mallas y los jienenses ponían el 1-1 en el luminoso.

El encuentro se marchó al tiempo de descanso. El final del primer tiempo fue un duelo igualado entre ElPozo y Jaén. Para el último acto, los murcianos tendrían que darle un giro a su juego para poder hacer daño al cuadro rival. Los jienenses sabían que con un poco más, acababan sometiendo a los locales.

El segundo tiempo arrancó igual que acabó el primero. Ambos equipos saltaron con ganas de buscar la portería e intentar ponerse por delante en el marcador. Josan González sabía que necesitaban ser más agresivos y contundentes para poder imponerse al conjunto de Jaén.

Pues la cosa le salió mal a ElPozo Murcia. Jaén consiguió golpear primero en el segundo tiempo y ponerse por delante en el luminoso. Riquelme consiguió cazar un balón que caía del cielo para empalarlo desde la frontal y mandarlo al fondo de la red. El cuadro visitante dejaba a ElPozo tumbado en el suelo.

Los murcianos lograron reponerse con el paso de los minutos y conseguir cambiar el marcador. David Álvarez corrió la banda y cuando vio la oportunidad de sacar el disparo, no perdonó. El ala murciano encajó el balón en lo más hondo de la portería. Los de Josan González respiraban tranquilos tras volver a igualar el choque.

El encuentro llegó a su final y el empate dominó el marcador. Tras un final de infarto, donde los murcianos se pusieron con cinco faltas y pasaron los últimos dos minutos con un jugador menos por la expulsión de Rafa Santos, lograron sacar el empate. El cuadro murciano ya tiene en la mente el encuentro ante el Jimbee, donde no puede desperdiciar la oportunidad de sumar puntos o el liderato se verá en peligro.

Ficha técnica

ElPozo Murcia: Edu Sousa, Marcel, Gadeia, Ricardinho y Álex García -cinco inicial-; Dener, Ligeiro, César Velasco, David Álvarez, Rafa Santos y Adrián Rivera.

Jaén: Espíndola, Power, Alan Brandi, Michel y Ferraz -cinco inicial-; Salla, Trindade, Mareco, Luque, Zurdo, Riquelme, Eloy Rojas, Ordoñez, Mati Rosa y Esteban.

Goles: 1-0. Min. 2: Álex García. 1-1. Min. 13: Espíndola. 1-2. Min. 31: Riquelme. 2-2. Min. 32: David Álvarez. Árbitros: Sergio Sánchez y Víctor Toca. Amarilla para los visitantes Zurdo, Espindola y Riquelme; y para los Ligeiro y Marcel. Roja por doble amarilla para Rafa Santos (min. 39).

Cancha: Palacio de los Deportes de Murcia.