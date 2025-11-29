ElPozo quiere hacerse grande en su casa

ElPozo Murcia vuelve a la competición doméstica después de la semana copera, donde se clasificó para la siguiente fase. Los murcianos regresan al Palacio de los Deportes para medirse al Jaén. El encuentro se podrá seguir a través de La Liga Plus, a partir de las 17:00 horas. El cuadro murciano sigue en estado de gracia en la liga. A pesar del empate ante el Palma Futsal, los de Josan González se mantienen invictos desde hace diez partidos y siguen ocupando la primera posición. Los murcianos llegan de vencer en su enfrentamiento de Copa del Rey, donde se impusieron al Martorell. Después del sorteo, el cuadro de Josan visitará la casa de El Ejido buscando avanzar una ronda más y seguir soñando con el título copero.

“Más que con nuestros resultados, yo me quedo con la imagen que estamos dando. No tenemos ninguna excusa nunca, siempre trabajamos para sacar el siguiente partido”, dijo Josan. ElPozo ha vivido una semana complicada con tres partidos, pero aún le queda lo peor. Se le avecina un nuevo encuentro ligero, después el derbi ante el Jimbee próximo martes en Cartagena y, por último, la quinta eliminatoria de Copa del Rey. “El partido más importante de la semana fue Martorell, ahora es Jaén y después será el siguiente. Vamos con esa mentalidad, dejando todo en cada partido”, mencionó el técnico cordobés.

El rival de ElPozo Murcia, el Jaén Paraíso Interior, llega al encuentro ocupando la décima posición, con 14 puntos, a tres de entrar en play off. Los jienenses quieren conquistar el Palacio de los Deportes y volverse su casa con todos los puntos en el bolsillo. Pero ElPozo Murcia quiere volver a la senda de la victoria. Para ello tiene que cambiar su mentalidad en liga, ya que en sus últimos enfrentamientos había bajado el nivel. El choque ante el Palma le sirvió para darse cuenta de que jugando así no iba a alargar la racha de victorias. Los de Josan González tienen en su poder el poder mantener el liderato y seguir dominando en la liga. Ya se han quitado la espina de la Copa del Rey y quieren seguir manteniendo su buena forma.