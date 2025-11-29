El Athletic encuentra consuelo en Valencia y agrava la caída del Levante

Al Athletic le bastó con una gran primera parte que inauguró con el gol de Robert Navarro a los tres minutos y cerró con una gran vaselina de Nico Williams en el 44 para superar a un Levante inofensivo y perdido que aumenta su crisis con cuatro derrotas seguidas en LaLiga.

Con necesidad de victoria y plagados de bajas, aunque en diferentes situaciones clasificatorias, Levante y Athletic llegaban al duelo con sensaciones parecidas. Los ‘granotas’, con apuros para huir del descenso; los leones, con urgencia de acercarse a los puestos europeos.

El Levante regresó a su sistema habitual, un 4-4-2, después de la probatura de Julián Calero, cuya figura queda muy cuestionada tras el partido, de poner a tres mediocentros defensivos en el derbi de Mestalla. Con Matturro por primera vez como titular en la zaga, el uruguayo tuvo faena desde el principio con un Athletic instalado en su área.

No tardó en llegar la primera prueba para Matturro que, en la primera jugada del encuentro, no llegó al despeje y Robert Navarro puso el 0-1 a los tres minutos a puerta vacía. El centro de Berenguer desde la banda fue tenso, raso y por delante de la defensa y el guardameta Ryan. Navarro se coló entre los centrales para adelantar a los de Ernesto Valverde.

El Athletic dominaba con comodidad y facilidad a un Levante que pasados los primeros quince minutos no había logrado salir de su propio campo y que ya comenzaba a escuchar los primeros pitidos del Ciutat de València. Al equipo de Calero no le duraba nada el balón y, cuando lo tenía, no lograba conectar pases ante la presión rival.

Los visitantes, que llegaban faltos de gol en los últimos partidos, estaban volcados en busca del segundo. Cerca se quedó Nico, pero Matturro apareció bajo palos para negarle el gol al pequeño de los Williams en el minuto 19.

El Levante, totalmente partido, dejaba mucho espacio entre líneas. Y el Athletic disfrutaba. La primera ocasión de los azulgranas llegó antes de la media hora con un disparo de Etta Eyong que salió desviado. Nico contestó en la siguiente jugada con un chut que se estampó en el palo. Ya era la segunda oportunidad que tenía el extremo y en la tercera no falló.

El Athletic recuperó el balón tras un córner local y salió a la contra. Berenguer cedió el balón a Nico, que superó a Ryan con una bonita vaselina en el minuto 44. En el tiempo añadido, el Levante tuvo la única oportunidad clara con un potente chut de Etta Eyong que rechazó Unai Simón.

Tras el descanso, Calero, que sabía que estaba más en el alambre que nunca, hizo un triple cambio: Brugué, Iván Romero y Cabello por Koyalipou, Elgezabal, con problemas en la rodilla, y Arriaga, que en las últimas horas ha tenido fiebre.

El Levante salió mejor y vivió sus mejores minutos del partido en el inicio de la segunda parte gracias al empuje de los recién incorporados y unos momentos irregulares del Athletic. En el 52, Iván Romero aprovechó un rechace suelto para recortar distancias, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El Levante lo intentaba con más corazón que cabeza y, sobre todo, acierto.

El Athletic no se mostró tan dominador como en el primer acto, pero tampoco lo necesitó. El Levante era prácticamente inofensivo. Cuando llegaba al área, los jugadores no se entendían entre ellos.

Toljan, que acabó jugando de central en la segunda parte, abandonó el terreno de juego para dar entrada a Morales, que jugó de lateral. Calero lo intentó todo. Pero nada funcionó y el partido terminó con un 0-2 que podría haber sido mayor si Guruzeta no hubiera fallado a puerta vacía.