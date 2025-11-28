Victoria sufrida del FC Cartagena ante el Betis Deportivo

Ha tenido que sudar tinta china el Cartagena en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para superar al Betis Deportivo. El colista del grupo 2 de Primera RFEF fue mejor durante varios tramos de partido, pero su poco acierto en los metros finales y la gran actuación de Lucho García no le permitieron ver portería. El cuadro albinegro, que estuvo impreciso, no tuvo grandes ocasiones, pero incomodó a balón parado. En la segunda parte, una falta botada por Nacho Martínez generó un rechace en el área pequeña que terminó aprovechando Luismi para hacer el único gol del partido. La victoria pone tercero momentáneamente al Cartagena con 23 puntos y le aleja de la amenaza del Real Murcia antes del derbi del próximo 8 de diciembre.

Una vez más fuera de casa, el FC Cartagena no tuvo el mejor inicio de partido. Aunque se acercó a la meta rival en el primer minuto a balón parado, aspecto en el que falló constantemente el filial bético, esa fue su única acción en campo contrario durante el primer tramo del encuentro. La mejor presión del Betis comenzó a generarle problemas a los albinegros desde el inicio y fue un problema al que no supo ponerle solución el Cartagena.

En los primeros diez minutos, el único equipo que había disparado fuera y a puerta era el Betis. Borja Alonso pisando área por la izquierda, Antonio Toral con un centrochut y Destiny muy fuerte desde lejos. Lucho García se mantuvo firme para mantener el empate.

En el minuto diez, el cuadro local sufrió un importante contratiempo. El exmurcianista Antonio Toral se tuvo que retirar lesionado de cierta gravedad tras un giro sobre sí mismo que le generó una inestabilidad en la rodilla. Iker Amores, que entró en su lugar, fue uno de los jugadores más activos del filial verdiblanco, generando las ocasiones posteriores.

Aunque estaba peor en el partido, se pudo adelantar el Cartagena en botas de Luismi al cuarto de hora con una clara ocasión dentro del área muy mal finalizada. Tras esta opción, sólo supo el Cartagena generar peligro a balón parado.

El primer tiempo murió entre el descontrol y las imprecisiones en los dos equipos. Destacó el desacierto de un Pablo de Blasis perdido sobre el terreno de juego y sobrepasado por el ritmo de un partido de contragolpes. En el cómputo global, el Betis fue mejor con siete disparos por los cuatro del Cartagena. No obstante, ninguno mereció el gol.

Tras el descanso, quiso cambiar de actitud el cuadro portuario con unas primeras acciones muy verticales, pero no terminó de carburar. Volvió a crecer el filial verdiblanco y casi marca el primero en un tiro lejano de Sorroche que se envenenó tras tocar en De Blasis. Lucho realizó la parada del partido para sacar un balón que se colaba. Cuando más lejos parecía el tanto del Cartagena, llegó el 0 a 1 que decidió el encuentro. Cómo no, a balón parado.

En una peligrosa falta cerca de la media luna, Nacho Martínez hizo gala de su gran golpeo y la puso ajustada al palo largo del portero. Llegó justo Manu para pararla en la línea, pero dejó el rechace muerto en el área pequeña. Allí apareció Luismi para meter la puntera y superar al meta por debajo de las piernas.

Se probó el entrenador a falta de veinte minutos con una revisión por posible penalti sobre De Blasis que no apreció así Daniel Miranda. Chiki pudo ampliar la ventaja en la siguiente acción y Javi Rey movió el banquillo con Nacho Sánchez, que no aportó demasiado. También entraron Ander, Fidalgo,Diego Gómez y Larrea para aportar piernas frescas.

El partido agonizaba con un Cartagena bien ordenado y un Betis que se volcaba sin acierto. Los últimos intentos los solventó Lucho García con más o menos complicación hasta que el colegiado señaló el final. Tres puntos muy importantes en la segunda victoria fuera de casa del conjunto del Cartagonova.