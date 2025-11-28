La selección murciana inicia en Navarra la Copa de las Regiones UEFA

La selección murciana inicia este fin de semana en Navarra su participación en la Copa de las Regiones UEFA. El debut tendrá lugar en el campo de San Miguel de Aoiz, donde el combinado dirigido por el cartagenero Juanmi García -exjugador de Primera División- y Víctor Dus afrontará la primera fase encuadrado en un grupo junto a Asturias, Cantabria y la anfitriona, Navarra.

Aunque el grupo reúne a cuatro selecciones, la representación de la FFRM solo disputará dos encuentros: este sábado, a las 12.30 horas, frente a Navarra, y el domingo, a las 10.00, ante Asturias. La Fase Intermedia se celebrará a partido único entre el 28 y el 29 de enero. A ella accederán los campeones de cada grupo y los tres mejores segundos, para un total de ocho equipos clasificados. Al existir grupos de tres y de cuatro participantes, el pase se determinará mediante un coeficiente que ponderará los puntos obtenidos en los dos partidos de la primera fase. Además, al término de cada encuentro se ejecutará una tanda de penaltis que podrá utilizarse como criterio de desempate.

La competición culminará con la Fase Final, que reunirá a los cuatro mejores combinados territoriales del 27 de febrero al 1 de marzo. De ahí saldrá el campeón nacional que representará a España en la fase europea.

Convocatoria de la selección murciana para la Copa de las Regiones UEFA. / L.O.

¿Qué es la Copa de las Regiones UEFA?

La selección murciana disputa este fin de semana un torneo internacional organizado por el máximo organismo del fútbol continental. La UEFA creó esta competición en 1998 como heredera de la antigua Copa de la UEFA Amateur, disputada en los años setenta entre selecciones nacionales formadas por jugadores no profesionales.

Ese espíritu se mantiene: solo pueden participar futbolistas que nunca hayan firmado un contrato profesional. A lo largo de la historia, cuatro selecciones territoriales han logrado conquistar el título europeo: País Vasco, Castilla y León, Galicia y Aragón, esta última vigente campeona.