Sancionan con un año a un jugador del Cieza EB por agredir a un colegiado

El Comité Murciano de Árbitros y Auxiliares de Baloncesto (CMAAB) de la Federación Murciana denunció hace dos semanas que un colegiado resultó agredido en un partido del grupo B de Tercera División masculina senior que disputaron el Infante y el AB Saorín Cieza EB en el pabellón de El Palmar el pasado 8 de noviembre. Según los hechos expuestos por el CMAAB, un jugador del conjunto ciezano “agredió físicamente a un colegiado en el transcurso del encuentro”, acontecimientos que han sido investigados por el Comité de Competición del órgano federativo, que ya ha resuelto las sanciones para los implicados.

El acta arbitral

Según el fallo del Comité al que ha tenido acceso esta Redacción, el equipo arbitral recogió en el acta que en el primer minuto del último cuarto, tras pitar una falta en ataque al Cieza, un jugador de este último equipo empujó fuertemente con los dos brazos a un rival, tirándolo al suelo y desplazándolo un metro de su posición. Tras esta acción, se produjo una invasión del terreno de juego, en la que participó el mismo jugador del Cieza, un altercado donde se vivieron empujones entre componentes de ambos conjuntos. Sigue relatando el acta que el árbitro principal intentó calmar al jugador del equipo ciezano, quien “fuera de sus casillas, agarró con sus dos brazos fuertemente al árbitro principal de la camiseta, zarandeándolo y arrancándole el silbato de la camiseta, desgarrando las costuras del cuello de la misma”. Además, también expone a continuación una actitud desafiante, teniendo varios de sus compañeros que separarlo para que soltara al colegiado. Tras la tángana, el jugador del Cieza fue descalificado al igual que todos los jugadores de ambos conjuntos que invadieron el terreno de juego, seis de los locales y otros tantos de los visitantes.

Comunicado del Comité Murcia de Árbitros de Baloncesto / L.O.

El jugador muestra su arrepentimiento

El Cieza EB, en declaraciones a este diario, defendió en su momento la inocencia de su jugador: “En ningún momento nadie agredió a nadie”, dijo un portavoz del mismo a esta Redacción, quien añadió que el acta arbitral no recogía lo que ocurrió, y que se trató de “una jugada fortuita. No hay agresión porque en ningún momento nadie agredió a nadie”, defendió en su momento el club, que aportó, según recoge el fallo del Comité, un vídeo del partido.

"Infracción muy grave"

Sin embargo, el fallo de Competición expone que el jugador descalificado no negó los hechos en su declaración, aunque sí mostró arrepentimiento”, y que el club tampoco los contradijo, aunque justificó la actuación culpando al equipo contrario, pero mostrándose disconforme con la redacción del acta arbitral, que consideró “incorrecta”. Asimismo, el Infante culpó al equipo contrario de los hechos.

La resolución del Comité de Competición, que no había tenido que resolver ningún caso similar desde 2019, castiga al jugador del Cieza autor de los hechos con una temporada de expulsión de la competición, el mínimo que recoge el reglamento, que estipula que el castigo puede llegar a ser de cuatro campañas. Considera una “infracción muy grave” pese a que su “agresión no fue motivada por una decisión directa del árbitro, y que este fue a separar ante el enfrentamiento producido entre ambos equipos”, al margen de añadir que el jugador “fue consciente a quién consumaba dicha agresión, teniendo que ser separados por un compañero de su propio equipo. Esta situación motivó que estuviera el partido detenido durante 19 minutos”.

Cuatro apercibidos de sanción

Además, tres jugadores del Infante y otro del Cieza han sido apercibidos de sanción “por emplear en el transcurso del juego procedimientos violentos que atentaron a la integridad de otro jugador que por su intención no se pueden calificar como agresión”. Otros cinco del club ciezano no han recibido castigo alguno, al igual que otros tres del Infante.