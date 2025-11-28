Real Murcia: Mauricio pedirá medidas cautelares si la Junta aprueba el Plan

Cuando en julio de 2018 el TAS sentenció que Mauricio García era el dueño del 84% de las acciones del Real Murcia, Víctor Gálvez, entonces al mando, hizo oídos sordos al Tribunal de Arbitraje Deportivo considerando que su grupo era el propietario legítimo del club grana. Tampoco cambiaron las cosas en 2021 cuando la Audiencia Provincial volvía a dar la razón al mexicano anulando la ampliación de capital de 2018. Aunque aquella sentencia ya era un espaldarazo casi definitivo para el de Guadalajara, el entonces consejo de adminstración presidido por Francisco Tornel se negaba a dimitir, optando por recurrir al Supremo y alargando más una batalla judicial sin fin.

Y cuando parecía que la sentencia del Supremo del pasado mes de octubre iba a poner ya las cosas en su sitio, el Real Murcia de Felipe Moreno ha optado por enredar más la situación. Pese a aceptar que la ampliación de capital de 2018 fue irregular, anulando a todos los accionistas del ‘Hazlo tuyo’, los responsables granas de momento no han movido ficha respecto al resto de ampliaciones, que también acabarán siendo borradas del mapa por los tribunales, pero que de momento siguen contando para el capital social. De hecho, todos los accionistas posteriores a 2018 podrán acudir a la Junta del próximo martes, lo que pone el debate sobre un quorum que no se ajusta a la realidad.

Por ello, viendo que una vez más no se respetan sus derechos, Mauricio García de la Vega ya ha informado al Real Murcia a través de un burofax de las medidas legales que va a tomar si el club sigue manteniendo la Junta Extraordinaria que se llevará a cabo el próximo martes en Nueva Condomina y en la que los accionistas tendrán que aprobar el Plan de Reestructuración.

Defienden los abogados del mexicano que la sentencia del Supremo, que anula la ampliación de 2018 y que refuerza el hecho que de De la Vega debería a ver sido declarado propietario del club desde el mismo momento que el TAS le dio la razón en 2018, implica la anulación de todas las Juntas posteriores que ya fueron impugnadas, por lo que el capital social no es de 11,3 millones de euros como determina el propio Real Murcia para la reunión del martes, sino de 178.742, de los que unos 50.000 seguirían estando en manos de De la Vega, después de que este vendiera un 66% de su parte a Felipe Moreno, que con el capital actualizado seguiría siendo el dueño, pero teniendo al mexicano como segundo accionista del club.

«Proceso falseado»

Pero en la Junta del martes, en la que se aprobará el nuevo Plan de Reestructuración, el capital que podrá votar se elevará hasta los 11 millones, insistiendo los abogados de Mauricio García que «no se ajusta a dichas sentencias y al efecto positivo que se deriva de las mismas». Además dejan claro que el proceso concursal, que incluye tanto una reducción de capital como una futura ampliación, «resulta falseado», al reconocerse acciones que deberían ser declaradas nulas.

En el mencionado burofax enviado al club se habla de «una flagrante vulneración de los derechos de voto» que corresponderían a García de la Vega, por lo que dejan claro que se impugnaría cualquier acuerdo que «conduzca, a través de mayorías ficticias y/o abusivas». Incluso si de la Junta sale aprobado el Plan de Reestructuración, como ocurrirá finalmente el martes, avisan de que se pedirán medidas cautelares en el juzgado para paralizar la homologación de un proceso que se votará sin respetar el quorum resultante de la sentencia del Supremo y que incluye una Operación Acordeón que pretende diluir a García de la Vega.

En la Junta, no; en el Plan, sí

Llama la atención que para la Junta del martes el Real Murcia solo deje sin validez la ampliación de 2018, manteniendo todas las siguientes, pero que dentro del texto del Plan de Reestructuración sí se allane a la sentencia del Alto Tribunal, aceptando que el nuevo capital social sería de 178.742 euros al anular también todas las ampliaciones posteriores a 2018.