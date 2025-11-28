Bádminton
Markel López, bronce en el Nacional sub-11
El pinatarense del Puertas Padilla Cartagena sube al podio en la modalidad de dobles
El joven jugador del Club Puertas Padilla Cartagena Markel López, natural de San Pedro del Pinatar, consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España sub-11 de bádminton, en la modalidad de dobles masculino junto a su compañero Jorge Balsalobre, en un torneo celebrado en Huelva.
El pinatarense, que desde que comenzó en el bádminton ha estado vinculado al club cartagenero, se quedó con la miel en los labios en individuales, donde cayó en cuartos de final en un encuentro muy igualado. «Marek hizo un torneo impecable. Supo competir, mantener la calma en los momentos decisivos y demostrar todo lo que entrena día a día», destacó su entrenador.
Nacional sub-23 en Cartagena
Además, desde hoy y hasta el domingo se celebra en el Pabellón Municipal Wssell de Guimbarda de Cartagena el Campeonato de España sub-23, que reunirá a los mejores jugadores del país en las modalidades de individual, dobles y dobles mixtos. Tanto hoy como mañana se disputarán las eliminatorias para en la matinal del domingo llevarse a cabo las finales.
