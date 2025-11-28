Ciclismo
El Interprovincial de trialbici se cierra el domingo en Cabezo Beaza
Gaspar Zamora
Las flamantes instalaciones de Mundobici, en la calle Londres del Polígono Cabezo Beaza, acogen este domingo la última prueba de la temporada de la Copa Interprovincial de Tialbici, contando como anfitriones a Dani Cegarra y Dani Cegarra Junior, que suman cinco título de campeones del mundo. El circuito diseñado es vertiginoso y exigente, con espectaculares obstáculos en los que los mejores especialistas se darán cita para cerrar el año dentro de esta modalidad ciclista. Las categorías en liza serán alevín, cadete, élite, júnior, principiantes, promesas y veteranos. Las competiciones darán comienzo a las diez de la mañana.
