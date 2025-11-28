La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

En Directo
Sonia Bermúdez ha apostado por dar continuidad a su primera lista, aunque con la novedad importante de la delantera Edna Imade
Toni Munar
La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.
El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.
¡11 de España!
Tenemos el 11 oficial de Sonia Bermúdez para este primer asalto: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi León, Paredes, Olga; Aleixandri, Aitana, Alexia; Pina, Mariona, Esther.
El escenario de la ida de la final de la Nations League ya está preparada. Así luce el Fritz Walter Stadion. Hay que recordar que la vuelta será el 2 de diciembre en el Metropolitano.
¡Buenas tardes!
¡Hoooola a todos! España puede dar el primer paso esta noche para conseguir otro título. La selección femenina se enfrentará a Alemania en la final de la UEFA Nations League y a partir de las 20.30h se jugará la ida en Kaiserslautern
