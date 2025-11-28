La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.

¡11 de España! Tenemos el 11 oficial de Sonia Bermúdez para este primer asalto: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi León, Paredes, Olga; Aleixandri, Aitana, Alexia; Pina, Mariona, Esther.

El escenario de la ida de la final de la Nations League ya está preparada. Así luce el Fritz Walter Stadion. Hay que recordar que la vuelta será el 2 de diciembre en el Metropolitano.