FC Cartagena: ilusión, prudencia y exigencia ante el desembarco de Arribas

La salida de Paco Belmonte tras casi una década al frente del FC Cartagena ha provocado un terremoto emocional, institucional y deportivo en la ciudad. Para comprender el pulso del cartagenerismo en este momento crítico, La Opinión ha sondeado a tres protagonistas de peso: Isidoro García, presidente de la Fundación entre 2016 y 2021; Manolo Palomeque, exentrenador de la primera plantilla en la agónica salvación del equipo en Segunda B en el año 2015 y referente del deporte en la ciudad; y Eduardo Noguera, actual presidente de la Federación de Peñas del FC Cartagena.

Tres visiones diferentes, pero un diagnóstico común: los últimos dos años han arrasado con el crédito construido, pero la llegada de Alejandro Arribas abre una puerta a la esperanza. Los tres coinciden en que el aterrizaje de Belmonte en 2015 fue un soplo de aire fresco.

Eduardo Noguera, presidente de la Federación de Peñas del Cartagena / L.O.

Palomeque, que era el entrenador en aquel momento, recuerda su llegada como una «inyección en todos los sentidos», mientras Eduardo Noguera admite sin ambages: «Compré el mensaje de Belmonte y Breis en 2015». El empresario Isidoro García, por su parte, reconoce que durante años se trabajó con esfuerzo y estructura: «Podíamos haber seguido siendo el club de referencia de la Región».

Pero esa visión se quiebra de manera abrupta cuando hablan del último tramo de gestión: «Lo han tirado todo por soberbia o mala gestión. Me produce muchísima pena», explica Isidoro. Mientras tanto, Palomeque es claro: «Esta última etapa ha sido mala y han salido como todos sabemos», un análisis en el que coincide con Noguera: «Los dos últimos años han tirado por tierra lo construido. La gente ha acabado muy cansada».

El presidente de las peñas va más allá y asegura que ellos mismos fueron catalogados como «personas non gratas» por la directiva saliente. Y lo que más le duele: «Se han ido de rositas, sin dar una explicación». El diagnóstico es unánime: ocho años buenos, los dos últimos desastrosos.

El aterrizaje del nuevo grupo inversor que encabeza Alejandro Arribas, que se cerró en la noche del miércoles y está a falta de la ratificación por parte del Consejo Superior de Deportes, provocará aterrizaje de Víctor Alonso como director general, y de Javi Hernández como director deportivo. El traspaso de poderes ha generado una mezcla de alivio e ilusión contenida. Palomeque lo resume bien: «Todo el mundo quería que se aclarara la situación. Arribas tiene cosas buenas y malas, pero ojalá el proyecto nos lleve de nuevo al fútbol profesional». Isidoro, más distante por no haber tenido contacto directo, prefiere esperar: «No puedo opinar hasta que empiecen a funcionar. No los conozco». Noguera, acostumbrado a meses de incertidumbre institucional, pone sobre la mesa las dos peticiones clave de la Federación de Peñas: «Un plan de viabilidad a corto y medio plazo, y transparencia».

Los tres coinciden, de una forma u otra, en la misma palabra: transparencia. Con ella, aseguran, arrancará la reconciliación con la afición.

Isidoro García es del FC Cartagena y nunca le dará la espalda al club de su vida; eso sí, de momento no ha tenido ningún contacto con la nueva propiedad: «Sé que mi nombre se ha puesto sobre la mesa, pero yo no he hablado personalmente con nadie». Si le llaman, siente que está obligado a echar una mano: «El Cartagena es mi club. Empecé a jugar con ocho años, debuté en Segunda A. Si me llaman, y tengo tiempo, me gustaría seguir ayudando». No obstante, recalca que solo volvería con garantías: «Me gustaría saber en qué condiciones estaría, qué autoridad tendría, qué libertad y tener garantías de que no será otra etapa de usar y tirar. No quiero volver a tropezar con la misma piedra», subraya Isidoro.

Mano tendida

Donde sí ha habido contacto directo es con la Asociación de Veteranos del FC Cartagena. Palomeque explica que ya han hablado con Arribas y que volverán a reunirse en breve: «Estamos dispuestos a ayudar en lo que haga falta, como cartageneros y como veteranos del club», afirma.

El grupo está implicado en acciones sociales con personas mayores y con discapacidad: «Queremos que el club nos preste atención porque representamos al FC Cartagena».

Después de meses de tensión, la llegada de la nueva propiedad ha permitido que el foco vuelva a lo deportivo. Noguera lo explica con alivio: «Estos meses, desde que accedí a la presidencia, han sido más de guerra que de animar. Ahora por fin podemos centrarnos en lo nuestro: viajar, apoyar y organizar».

Ya está en Sevilla para el partido contra el Betis Deportivo que se disputará esta tarde, al que seguirá una ilusionante eliminatoria de Copa y, sobre todo, el derbi regional. «El derbi es muy importante para ambos lados. Y ahora, con estabilidad, se afronta de otra manera».

Manolo Palomeque coincide plenamente en el análisis de que deportivamente beneficiará al equipo saber que está todo resuelto: «La estabilidad será muy beneficiosa para Javi Rey y para la plantilla. Es imposible rendir igual cuando no sabes qué va a pasar en el club», termina diciendo.

El FC Cartagena también fue protagonista ayer en el Pleno del Ayuntamiento. Se aprobó por unanimidad la moción presentada por el portavoz de MC, Jesús Giménez, dejando patente que «el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena lamenta la crisis institucional provocada por los dirigentes y la propiedad del FC Cartagena por el daño que genera a la marca Cartagena y la falta de respeto que supone para la masa social del club y todos los habitantes de nuestro municipio que contribuimos año tras año, de forma generosa, con la actividad de dicha sociedad. Asimismo, instó al Gobierno local a exigir a la propiedad del club y sus representantes que aclaren, de manera pública y verificable, la situación económica, jurídica y estructural, así como su proyecto de futuro y su viabilidad. Finalmente, mostró su firme respaldo a la afición, reconociendo su papel esencial en la historia, presente y futuro del club.

A esta iniciativa se añadió una enmienda, también aprobada por unanimidad, del grupo socialista, cuyo portavoz, Manuel Torres, explicaba que va dirigida a controlar el dinero público que se otorga, realizando las auditorías pertinentes al proyecto del club antes de darle una subvención.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Martínez, del PP, se mostraba satisfecho con las últimas noticias sobre la compra del club por parte de Arribas: «Hoy empieza una nueva etapa», dijo, para asegurar que ahora es el momento de seguir respaldando a la afición y las peñas, y animar al equipo.