España, con Eva Navarro, inicia la batalla por defender el trono

La selección española femenina disputa esta noche (20.30 horas, La1 TVE) en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.

A sus órdenes España sólo ha disputado dos encuentros hasta la fecha, los de semifinales de esta Liga de Naciones contra Suecia y ambos acabaron con victoria por 4-0 en el estadio de La Rosaleda de Málaga y por 0-1 en el Gramla Ullevi de Gotemburgo, anotando Alexia Putellas tres de los tantos y Claudia Pina los dos restantes.

Ambas serán dos de las figuras claves de un combinado nacional, que también cuenta con la yeclana Eva Navarro (Real Madrid), en el que la entrenadora ha apostado por dar continuidad a su segunda lista, aunque introduciendo una novedad importante como es la de la delantera Edna Imade, nacida en Marruecos y de origen nigeriano, que se estrena en el combinado nacional después de haber marcado ocho goles en la Liga F con la Real Sociedad.

No será la única futbolista que es noticia, pues lo mismo sucede con el regreso de Leila Ouahabi y de Athenea del Castillo, no citadas ante las suecas. En cambio no estarán en este doble duelo con el título en juego ante las germanas Salma Paralluelo y Lucía Corrales, que sí entraron en los planes de Bermúdez en su estreno.

La final, que vivirá su segundo y último capítulo el 2 de diciembre en el estadio Metropolitano de Madrid, es el desenlace de un largo camino que arrancó para España en febrero pasado, cuando se impuso en la fase de grupos a Bélgica por 3-2. Después llegaría un tropiezo por 1-0 ante Inglaterra; y el resto triunfos, en el doble compromiso contra Portugal (2-4 y 7-1), otro más ante las belgas (1-5) y el definitivo 2-1 frente a las inglesas.

El camino guarda ciertas similitudes con el de Alemania, que tampoco pudo lograr pleno de victorias en el grupo que compartía con Países Bajos, Austria y Escocia. En su caso arrancaron con un empate a domicilio contra las neerlandesas (2-2) y a partir de ahí ganaron todos sus enfrentamientos anotando cuatro goles o más.