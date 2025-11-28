El Cartagena visita al colista con el objetivo de seguir en la zona noble

A las 19:00 horas (televisado por La Liga Plus), el FC Cartagena visita al Betis Deportivo. El encuentro había quedado en un segundo plano, una vez más eclipsado por la agitación institucional, pero con ese asunto ya resuelto, el club confía en que situaciones así no vuelvan a repetirse.

Javi Rey y su equipo viajaron ayer desde la trimilenaria hasta Sevilla para afrontar un duelo importante tanto en lo clasificatorio como en lo anímico. Si el Cartagena logra imponerse hoy ante un rival hundido en la zona baja, llegará al esperado derbi regional frente al Real Murcia por encima del conjunto grana y en puestos de play off.

En el plano estrictamente deportivo, el técnico gallego ha confeccionado una convocatoria de 21 jugadores en la que no figuran los lesionados Marco Carrascal, Fran Vélez y Nil Jiménez, ni el sancionado Iván Martínez. La principal novedad es la inclusión del canterano Ian Jové, que completa una lista con solo dos porteros. Se espera un once muy similar al formado por Lucho García bajo palos; una defensa de derecha a izquierda con Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz y Nacho Martínez; y un centro del campo aún por definir, donde Rey deberá elegir a dos jugadores entre Fidalgo, Larrea, Chuca, Edgar y De Blasis. En ataque, lo más probable es que jueguen Luismi Redondo, Kevin Sánchez, Diego Gómez y Chiki, este último como referencia ofensiva.

El gran debe del Cartagena esta temporada están siendo los partidos a domicilio. Más allá de la victoria en Teruel, el resto de salidas se resumen en cuatro empates y dos derrotas. El último desplazamiento, ante el Europa en el Nou Sardenya, se saldó con una derrota justa y una imagen pobre del conjunto dirigido por Javi Rey. El reto ahora es elevar el nivel lejos del Cartagonova y empezar a mostrar la misma fiabilidad como visitantes que la que el equipo ofrece en casa.

Enfrente estará un Betis Deportivo que cuenta en sus filas con Antonio Toral, una de las apuestas del club verdiblanco tras su llegada desde el Real Murcia, aunque por el momento no está respondiendo a las expectativas. El filial bético es colista con 8 puntos, a siete de la salvación, y afronta el choque con la imperiosa necesidad de sumar un triunfo que le permita agarrarse a la lucha por la permanencia.