El Alcorcón amenaza el paso adelante del Real Murcia

El Real Murcia se enfrenta este domingo a la que puede ser la prueba de fuego más exigente desde que Adrián Colunga cogió las riendas del banquillo. Y es que el conjunto grana regresa a la Nueva Condomina (18.15 horas, Movistar) para medirse a una AD Alcorcón que llega a la capital del Segura como el tercer mejor equipo a domicilio del grupo II de Primera Federación.

Son 10 de 18 posibles los puntos que presenta el conjunto alfarero como visitante, todo lo contrario a lo que le ocurre como local, ya que es en Santo Domingo donde se muestra más vulnerable. De hecho, esta circunstancia es lo que está impidiendo al Alcorcón situarse más arriba de la séptima posición que actualmente ocupa.

A pesar de que el Real Murcia se encuentra varios escalones por debajo en la tabla, la distancia entre ambos es de tan solo dos puntos, y esto se debe a la mejoría del equipo murcianista desde la llegada del técnico asturiano. Hace exactamente un mes que Colunga cogió las riendas del banquillo tras el despido de Joseba Etxeberria, y ese es el tiempo que el equipo no conoce la derrota. Tres victorias (Betis Deportivo, Nástic y Antequera) y un empate (Teruel) que han servido como impulso a un Real Murcia que ahora busca finalizar la primera vuelta acomodado en la zona media-alta de la clasificación después de reconducir su marcha.

Y todo ello pasa por este sprint final, donde se medirá a varios equipos de la parte alta con la intención de encadenar varios resultados positivos que le permitan recortar distancias con las primeras posiciones tras encontrar una línea más regular tanto en juego como en resultado. Y este acelerón de diciembre, el Alcorcón será la primera parada. La plantilla que dirige Pablo Álvarez llegará a Murcia después de disputar dos partidos consecutivos en su estadio con resultados dispares. La pasada jornada se impuso al Tarazona por la mínima (1-0), con el tanto conseguido por Luis Vacas, pero la anterior cayó ante el Atlético de Madrid B.

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, durante el encuentro ante el Teruel. / | ISRAEL SÁNCHEZ

El conjunto alfarero sabe rentabilizar sus goles, ya que presenta una media inferior a un tanto por partido, pero es en Santo Domingo donde le está costando sacar todo su potencial cara a puerta. A domicilio, en cambio, los números mejoran, y aunque tan solo ha sumado un punto más (10) que el bagaje en su estadio (9) es una cifra superior a la del resto de rivales del grupo.

Seis goles en seis partidos para vencer a domicilio a rivales como Antequera, Nástic y Marbella, recientemente, y sumar un punto en el Rico Pérez ante el Hércules (0-0). La única derrota hasta ahora como visitante del Alcorcón fue en la primera jornada ante el filial del Villarreal (1-0).

Enfrente estará un Real Murcia que es consciente de su mejoría y que sabe que buena parte de su reacción pasa por ser un equipo menos vulnerable en casa. En el estreno de Colunga ante su afición, el conjunto grana fue capaz de remontar al Nástic de Tarragona para lograr su segunda victoria del curso ante su público (3-2) y hace un par de semanas logró sumar un punto ante un Teruel que marchaba tercero en la clasificación y que siete días más tarde hizo bueno con su triunfo ante el Antequera (0-2).

Ekain, del Real Murcia, durante el partido ante el Nástic de Tarragona. / Juan Carlos Caval

De hecho, si el Real Murcia es capaz de conseguir un resultado positivo este domingo frente al Alcorcón volvería a enlazar tres jornadas consecutivas sin perder en su estadio, algo que no ocurre desde las últimas tres jornadas del pasado curso, cuando venció al Villarreal B, empató ante el Antequera y ganó al Algeciras antes de luchar por las eliminatorias de ascenso a Segunda División, donde cayó eliminado tras caer en el encuentro de vuelta en Nueva Condomina ante el Nástic de Tarragona.

Pendientes de la enfermería

Todo apunta a que Adrián Colunga, que apostó por los canteranos Héctor Pérez y Jorge Sánchez en el eje de la zaga para medirse al Antequera debido a las ausencias por lesión, dispondrá de un once similar al de la pasada jornada en tierras malagueñas, puesto que todo dependerá de una enfermería que continúa sin vaciarse.