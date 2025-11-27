La Subida a Campo López se celebra este fin de semana en Lorca

La ciudad de Lorca y los aficionados al automovilismo se preparan para celebrar, los próximos días 28 y 29 de noviembre, la decimosexta edición de la ‘Subida a Campo López’, que este año actuará como preinspección para el Campeonato de España de Montaña Auto Hebdo Sport (CEM), un paso clave para que la prueba pueda integrarse en el certamen nacional en 2026, como ya lo están otros dos eventos que tienen al municipio lorquino como sede: el Rally Tierras Altas de Lorca y la Baja Lorca.

La cita del último fin de semana de noviembre, organizada por el Automóvil Club de Lorca y la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, volverá a ser puntuable para el Campeonato de la Región de Murcia de Montaña. El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; el presidente de la Federación Murciana de Automovilismo, David Cánovas; y el responsable del club organizador, José Mulero, han presentado hoy esta prueba que discurre en un tramo de 4,32 kilómetros en la carretera RMD8 que une el núcleo urbano lorquino con la pedanía de Campo López y la costa lorquina.

Como en ediciones recientes, la actividad se dividirá en dos jornadas: el viernes con el capítulo de verificaciones y sesión inaugural en el Palacio de Ferias y Congresos de Lorca; y el sábado con la competición oficial a partir de las 9:00 horas, aunque la carretera se cortará una hora antes, a las 8:00h. La prueba reunirá a cerca de medio centenar de equipos, algunos de los cuales pasarán hasta cuatro días en la comarca. Esto supondrá un impacto directo en hoteles, restaurantes, comercios y estaciones de servicio, reforzando el vínculo entre deporte y desarrollo económico local.

“El Automóvil Club de Lorca demuestra en cada una de las pruebas que organiza a lo largo del año su capacidad para acoger grandes eventos automovilísticos. Que la conocida ‘Subida a Campo López’ se someta a la evaluación de la Real Federación Española de Automovilismo, para poder entrar oficialmente en el Campeonato de España de Montaña la próxima temporada, es un paso firme hacia la consolidación de Lorca como referente nacional del motor. Por eso, desde el ámbito deportivo local apoyamos esta cita, que nos permitirá seguir recibiendo a los mejores pilotos nacionales y europeos y generará una importante repercusión económica y turística en nuestro municipio”, ha apuntado el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas.