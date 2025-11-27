Palmberg, del Real Murcia: "Estamos recuperando la confianza"

El Real Murcia regresa esta domingo a la Nueva Condomina con la intención de mantener su racha positiva en cuanto a resultados. Desde que Adrián Colunga asumió las riendas del banquillo hace un mes, el conjunto grana todavía no sabe lo que es perder y quiere prolongar todavía más esa sensación. De hecho, ya se ha instalado en la zona media de la clasificación del grupo II de Primera Federación, pero lo más importantes que se ha mostrado como un equipo competitivo durante estos cuatro partidos en los que ha conseguido un bagaje de tres victorias y un empate.

«Estamos otra vez recuperando confianza y es siempre bueno ir sumando», aseguró ayer el centrocampista Joao Pedro Palmberg en unas declaraciones difundidas por los canales oficiales de la entidad murcianista. Y es que el Real Murcia, tras su aparente recuperación, afronta ahora un periodo en el calendario que puede marcar su devenir en la primera vuelta al medir sus fuerzas ante rivales de la parte alta de la clasificación como son el Alcorcón, este domingo (18.15 horas) en Nueva Condomina, el FC Cartagena en el derbi regional, Europa y Sabadell. «Va a ser un tramo muy importante. Empezamos mal, pero hemos conseguido recuperar sensaciones. Estos partidos pueden definir mucho cómo acabaremos el año e incluso la temporada», aseveró el centrocampista brasileño.

Joao Pedro Palmberg, centrocampista del Real Murcia, durante un entrenamiento este curso. / | PRENSA REAL MURCIA

Joao Pedro Palmberg, que hace apenas una semanas renovó su contrato hasta 2030 con el Real Murcia, también se mostró satisfecho con su evolución en la que está siendo su segunda campaña en la capital del Segura. «Me siento muy bien. El equipo pasó por un momento malo, pero estamos recuperando confianza y yo también me encuentro en un buen momento, con minutos y aportando», dijo.