El Murcia Club de Tenis celebra el domingo elecciones

El Real Murcia Club de Tenis 1919 vivirá este domingo, 30 de noviembre, una de las citas más importantes al tener que elegir nueva presidencia y junta directiva después de dos mandatos consecutivos de Antonio Saura. Los socios están llamados a las urnas en una jornada que se prevé con buena participación y tranquila.

Dos candidaturas concurren para dirigir el centenario club durante los próximos cuatro años. La de José Daniel Buendía y la de Francisco J. Martínez Ruiz. Ambos candidatos han colgado sus programas completos en la web oficial (murciaclubdetenis.es) y la cita del domingo pondrá fin a la era Saura.

Por otro lado, el Real Murcia Club de Tenis 1919 otorgó la pasada semana la Insignia de Oro del club y en carnet de socio de honor al número 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz, en un acto privado en las instalaciones del club tras el regreso del tenista a la Región debido a un edema muscular que le impidió disputar con España la Copa Davis.