El Hozono Jairis se juega en Polonia ser campeón de grupo

El Hozono Global Jairis cierra esta tarde la primera fase de la EuroCup Women en Polonia visitando al AZS UMCS Lublin en el que juega la murciana Laura Gil. El partido pone en juego el primer puesto del grupo B, una posición que permitirá a las de Alcantarilla evitar a alguno de los rivales más potentes con los que se puede encontrar en la primera ronda de unos play off que se jugarán a doble partido. Las alcantarilleras, que vuelven a tener hoy la baja de Kendra Chery (18:00 horas, Youtbe FIBA), ya tienen la clasificación asegurada, pero quieren estar en el bombo como campeonas de grupo.

El Hozono, que el pasado domingo ganó en Lugo al Ensino en un encuentro notable, se impuso al Lublien en el partido de ida por seis puntos de renta, pero al estar igualados los dos equipos a cuatro victorias, no entra en juego el average particular. «Es un partido muy exigente, de alta complejidad, y hay que hacer las cosas muy bien, como estar muy bien atrás, ser eficientes, ser solidarias, asegurar el rebote defensivo para poner correr y anotar puntos fáciles en transición», explicó en rueda de prensa el técnico catalán, quien también añade que «empiezan unas semanas de muchos partidos -el domingo recibe al Perfumerías Avenida y el miércoles 3 de diciembre al Spar Girona- y desgraciadamente no estamos toda la plantilla. Esto nos da un poco de respeto, pero el equipo afronta estos encuentros con máxima ambición y con la mentalidad de hacer bien las cosas pensando en el día a día».

Laura Gil, en el partido Hozono Jairis-Lublin que se disputó en Alcantarilla / Juan Carlos Caval

En el rival de hoy, al margen de la murciana Laura Gil, que es la más valorada de la plantilla con 17 puntos, destaca la tripleta norteamericana formada por Robbi Ryan, Keisha Gatling y Destiny Slocum. Además, ha incorporado recientemente a la serbia Dragana Stankovic, con una dilatada experiencia. «Nos jugamos la primera plaza y estoy convencido de que el equipo dará su mejor versión para opositar a ella», añadió Bernat Canut.