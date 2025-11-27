El Hozono Jairis cae ante el Lublin en el cierre de la primera fase de la EuroCup

El Hozono Global Jairis cerró la ronda de grupos de la EuroCup Women con una derrota ante el Lublin polaco (75-61) que le deja en la segunda posición y, por tanto, con la posibilidad de tener un cruce más duro en el primer play off, que se jugará a dos encuentros. Las de Bernat Canut firmaron un buen primer cuarto, pero en el segundo las locales lograron distanciarse, ampliando la renta en el tercero y manteniéndola en el último.

La entrada en el partido del conjunto de Alcantarilla fue esperanzadora, manteniendo el pulso a un rival que solo utilizó una rotación de siete jugadoras, pero donde destacó el poder anotador de Robbi Ryan, autora de 22 puntos, y la capacidad reboteadora de la murciana Laura Gil, que acabó el encuentro con 11 puntos y 9 capturas. El primer cuarto se cerró con 13-15 y la igualdad se mantuvo en el segundo hasta dos minutos del final. Tras un 28-28, las polacas lograron un parcial de 7-0 antes de llegar al descanso (35-28).

La tendencia se mantuvo tras el paso por vestuarios. El equipo de Alcantarilla quedó anulado por la buena defensa del Lublin, que a los tres minutos de la reanudación tenía una renta de 13 puntos que obligó al técnico a solicitar un tiempo muerto (43-30). Un triple de Aina Ayuso tras el mismo pareció acabar con la crisis (43-33) pero no fue así porque las polacas cerraron el cuarto con una renta de quince puntos tras disponer de una máxima de diecisiete que ponía muy cuesta arriba el choque a las murcianas (60-45).

Contemporizó el tiempo el Lublin en el último cuarto pese a los intentos del Jairis, que en un arreón logró reducir la distancia hasta los siete puntos (65-58, min. 36) tras un triple de Lou López-Sénéchal, pero las locales volvieron a cogerle el pulso al partido gracias a Laura Gil y Markeisha Gatling, quien anotó a dos minutos de la conclusión un triple que dejó sentenciado el encuentro.

Después de esta derrota, las alcantarilleras tienen ahora dos compromisos seguidos de la liga española en el pabellón Fausto Vicent, donde recibirán el domingo al Perfumerías Avenida Salamanca, y el próximo miércoles al Spar Girona.

Ficha técnica

AZS UCMS Lublin: Robbi Ryan (22), Destiny Slocum (15), Laura Gil (11), Markeisha Gatling (18), Dominika Ullmann -cinco inicial-; Aldona Morawiec (5) y Aleksandra Wojtala (4).

Hozono Global Jairis: Aina Ayuso (11), Txell Alarcón (134), Lou López-Sénéchal (7), Jasmine Walker (2), Billie Massey (12) -cinco inicial-; Alba Prieto (3), Ángela Mataix (7) y Aaronette Vonleh (6).

Marcador cada cuarto: 13-15, 35-28 (descanso); 60-45 y 75-61 (final).

Árbitros: Povorozniuk, Simanovica y Mandic.

Cancha: Hala Mosir de Lublin. 650 espectadores.