ElPozo y Jimbee ya tienen rivales para la Copa del Rey

Los equipos de la Región de Murcia, ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena, han estado muy pendientes de lo ha ocurrido en Las Rozas. Este jueves se ha celebrado el sorteo de la quinta eliminatoria de la Copa del Rey. Los de Josan González, que habían superado la ronda anterior, se medirán a El Ejido, de Segunda División. El Jimbee, por su parte, que arranca en esta fase, se enfrentará al Peñíscola. Los enfrentamientos se disputarán los días 9 y 10 de diciembre.

ElPozo Murcia se coló en el bombo para la quinta eliminatoria tras eliminar a Martorell el pasado martes. Los de Josan González, que andan primeros en liga, consiguieron vencer cómodamente al cuadro catalán. Aunque sufrieron al principio del choque, cuando Sala 5 igualó el primer tanto de Gadeia, con el paso de los minutos fueron ganando terreno hasta conseguir la goleada.

ElPozo Murcia volverá a medirse a un equipo de inferior categoría. Lo que a priori parece ventajoso para los murcianos, puede convertirse en un arma de doble filo, además, jugando como visitantes. Ya viene con la lección aprendida de lo que ocurrió el año pasado, cuando cayó contra el Betis, de Segunda División. Ahora sabe que tiene que ir con pies de plomo, porque a pesar de ser el líder en la liga, todo puede pasar en estos enfrentamientos a partido único, y no se puede subestimar al rival.

Por otro lado, el Jimbee Cartagena arranca en esta ronda su andadura en la Copa del Rey. Los de Duda, que pasan una semana caótica, disputando la Champions y preparando el próximo partido de liga, volvieron a ver cómo salía el nombre de Peñíscola del bombo. El Jimbee no solo se medirá a los de Castellón en la Copa del Rey, también lo hará en las semifinales de la Supercopa de España.

Al Jimbee no le ha salido tan bien la jugada como a ElPozo Murcia. Los cartageneros tendrán que medirse, como locales, a un rival de su misma categoría, y el que fue el equipo revelación de la temporada pasada, acabando la liga regular primero, y saliendo campeón de la Copa España. Peñíscola, que no está rindiendo igual, buscará convertirse en un matagigantes y desbancar a Jimbee de la copa.