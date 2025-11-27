Fútbol
Ya se conocen los precios para el Cartagena-Valencia de Copa
Los abonados tendrán que pagar entre 10 y 20 euros
El FC Cartagena puso a la venta las entradas para el partido de Copa del Rey del jueves 4 de diciembre (21:00 horas) ante el Valencia. Los precios oscilan entre 10 y 20 euros para los abonados y entre 20 y 40 para los no abonados. Cada abonado podrá adquirir una entrada adicional al mismo precio reducido, tanto de forma presencial como online.
El club garantiza a sus abonados la reserva de su asiento y el mantenimiento del precio hasta el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas. A partir de ese momento, las localidades se liberarán. La venta física se llevará a cabo en las oficinas del FC Cartagena en un amplio horario: viernes 28, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00.
Lista completa de precios:
Abonado / No abonado
FONDO BAJO 10€ / 20€
FONDO ALTO 10€ / 20€
LATERAL BAJO 15€ / 30€
LATERAL ALTO 15€ / 30€
TRIBUNA BAJA 20€ / 40€
TRIBUNA ALTA 20€ / 40€
NIÑOS (3-14) 5€ / 10€
