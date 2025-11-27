Ya se conocen los precios para el Cartagena-Valencia de Copa

El FC Cartagena puso a la venta las entradas para el partido de Copa del Rey del jueves 4 de diciembre (21:00 horas) ante el Valencia. Los precios oscilan entre 10 y 20 euros para los abonados y entre 20 y 40 para los no abonados. Cada abonado podrá adquirir una entrada adicional al mismo precio reducido, tanto de forma presencial como online.

Así ha sido el encuentro entre el FC Cartagena y el Eldense / Iván Urquizar

El club garantiza a sus abonados la reserva de su asiento y el mantenimiento del precio hasta el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas. A partir de ese momento, las localidades se liberarán. La venta física se llevará a cabo en las oficinas del FC Cartagena en un amplio horario: viernes 28, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00.

Lista completa de precios:

Abonado / No abonado

FONDO BAJO 10€ / 20€

FONDO ALTO 10€ / 20€

LATERAL BAJO 15€ / 30€

LATERAL ALTO 15€ / 30€

TRIBUNA BAJA 20€ / 40€

TRIBUNA ALTA 20€ / 40€

NIÑOS (3-14) 5€ / 10€