Colunga firma el mejor arranque en el Real Murcia de los últimos 17 años

El Real Murcia ha encontrado en Adrián Colunga el revulsivo que tanto necesitaba. El técnico asturiano se hizo cargo del banquillo hace exactamente un mes, cuando una crisis de resultados desembocó en el despido de Joseba Etxeberria, y la apuesta no ha podido salirle mejor a la entidad murcianista. Se decidió por dar continuidad al asturiano, tras su buen rendimiento con el filial en Tercera Federación, y después de quitarle el cartel de interino y darle las llaves definitivas del banquillo, los números le avalan al firmar el mejor arranque de un entrenador del Real Murcia en los últimos 17 años: 10 puntos de 12 posibles en sus cuatro primeros encuentros al frente del equipo.

Tres victorias (Betis Deportivo, Nástic y Antequera) y un empate (Teruel) colocan a Colunga como el primer entrenador que alcanza los dobles dígitos en puntos tras sus cuatro primeros encuentros desde que José Miguel Campos lo lograra en la temporada 2008-2009 con un pleno de cuatro triunfos consecutivos. De hecho, esta racha con el entrenador murciano se prolongó hasta las seis victorias seguidas.

Diecisiete años después, nadie había vuelto a acercarse ese registro. Con Colunga en el banquillo, el Real Murcia ha enderezado su rumbo. Se ha vuelto a acomodar en la zona media de la clasificación, pero sobre todo ha recuperado la esperanza al tener los objetivos más ambiciosos en un escenario algo más factible después de llegar a ser colista del grupo II de la Primera Federación.

Pedro Benito en una acción del partido en Nueva Condomina ante el Nástic. / | JUAN CARLOS CAVAL

De hecho, tan solo cuatro entrenadores se habían acercado a los números de José Miguel Campos en sus primeros cuatro partidos a los mandos del conjunto grana. Y es que Fran Fernández, Vicente Mir, José María Salmerón y José Manuel Aira son los que más cerca estuvieron de ese pleno de 12 puntos con un total de nueve en sus cuatro primera jornadas a los mandos del club murciano. Todos ellos en contextos algo diferentes, puesto que el valenciano y el almeriense se hicieron cargo del equipo a mitad de la temporada, al igual que ocurre en el caso de Adrián Colunga.

El asturiano ha superado a todos ellos, con diez de doce posibles, mientras que Iñaki Alonso, en su arranque en Segunda División B, fue capaz de sumar ocho puntos en el mismo periodo de tiempo. Le siguen Mario Simón, actual entrenador del Unionistas de Salamanca, con siete en la campaña en Segunda Federación. La misma cifra que Onésimo Sánchez y Gustavo Siviero en Segunda División. Después, con seis -es decir, la mitad del botín en juego- aparecen varios nombres como son los de José Luis Rodríguez Loreto, Manuel Herrero y Paco García.

Adrián Colunga tras su estreno en Copa con el Real Murcia. / | JUAN CARLOS CAVAL

Con cinco puntos en cuatro partidos ocurrió con Joseba Etxeberria, Pablo Alfaro y Manolo Sanlúcar. Cuatro consiguieron Julio Velázquez, en Segunda División, Julio Algar y Gustavo Munúa. Mientras que tan solo tres de 12 fueron los números de José González, también en Segunda División. No obstante, en los casos de Javier Clemente, en Primera División, y Adrián Hernández, tan solo se obtuvo un punto de los primeros doce en juego.

Alcorcón y Cartagena

No obstante, más allá de los números, el Real Murcia tiene ahora dos paradas en su calendario que van a medir su reacción. Y es que el conjunto grana se mide a dos rivales que están por encima en la clasificación y, que de ganar, daría el paso definitivo para poder cerrar la primera vuelta en unas mejores condiciones. El primer examen llegará este domingo (18.15 horas) ante un Alcorcón que marcha séptimo, con un punto más que los murcianistas, para después tener que afrontar el derbi ante el Cartagena en el Cartagonova el próximo lunes 8 de diciembre.